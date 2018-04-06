皮肤差，服四物美人汤

我有个女性患者，32岁，形体偏瘦，长期受困于痤疮、湿疹、油脂分泌多；胃肠功能紊乱，常感到胃脘隐痛、胀满不适，大便黏滞，口唇干，喜热饮；且情绪易波动、生气，月经前更严重，睡眠浅、容易醒。

像这种与月经相关的皮肤、胃肠、情绪的“三联”紊乱、失衡，常见于中青年女性，她们大都形体偏瘦，常有喜瓜果生冷、熬夜等不佳生活习惯。中医认为，脾胃是气血源泉和调节枢纽，受到损伤后会让人感觉精力不济、脾气不受控制、面色日渐暗淡。脏腑间是相互联系的，这类人群常是首伤脾胃，再及肺、肝，所以中医常用“培土生金”“健脾疏肝”等以调理脾胃为中心的方法缓解皮科、妇科、内科等多方面不适的患者。

对于这种患者，我推荐一款四物美人汤：准备山药100克、莲子（去心）50克、玉竹30克、百合30克、陈皮1小瓣、冰糖适量，将山药去皮、切块，陈皮切细丝，所有食材洗净，加入适量清水，隔水炖1小时，调味即可。《随息居饮食谱》记载，山药“甘平，煮食补脾肾，调二便，清虚热”，还记载莲子“清心养胃，安神补气，厚肠胃，颇著奇勋”，山药与莲子相配，调理脾胃之余，还有清虚火、安心神的效果。搭配“养阴不敛邪”、润肤驻容颜的玉竹，润肺宁心的百合，四物相配，可以调脾胃、养气色，让女性告别暗沉，光彩照人。