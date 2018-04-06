医学专家吁对“不健康食品”征税：可减少慢性病

据外媒报道，全球顶尖医疗卫生专家日前在《刺针》医学期刊发表多篇报告，向不健康生活方式引致的疾病“宣战”。专家指出，贫穷与中风和糖尿病等慢性病存在关连，呼吁各国政府对烟草、酒精饮品及汽水等危害健康产品征税，以减少低收入人士的购买意愿，并将税款用作改善医疗。

发表报告的专家指出，慢性病与贫穷互为因果，每年全球约有1亿人因为庞大医疗开支而陷入“极端贫穷”。

专家提到，慢性病每年造成3800万人死亡，当中近半数死者年龄不足70岁，而且很多疾病的成因都是吸烟、过量饮酒或不健康饮食。

联合国2030年可持续发展目标中，提到希望将慢性病死亡人数减少1/3，但专家认为这个目标很难实现，除非各国政府可以采取行动，打破不健康生活与慢性病之间的恶性循环。

专家在研究中指出，向危害健康产品征税，对改善低收入人士的消费行为有非常大的影响。在一项关于消费行为的调查中，假如价格上升，贫穷人士对酒精饮品以及含糖分小食的消费意愿会降低。