春季养肝护肝 灵芝滋补以形补形

4月，气温总体逐渐回升，不过，不少医院肝病科的门诊量却骤然上升，追究原因，还是因为肝火旺的人多起来了。有位老年读者，每到春天都会习惯性便秘，好多年了，向医生诉苦，结果是因为肝气抑郁导致的。

肝不好，引起各种病

网上有个说话蛮生动的，“肝是哑巴，胃是喇叭”。肝没有痛觉神经，有病了也不痛，胃就不一样，你春笋多吃一点，它就让你感觉不爽。但是呢，肝也有自己的哑语：没有了和气，爱发火；没有了胃口，不想吃东西；没有了美梦，失眠。

每到春季油菜花一开，很多人的鼻头就会发红，睡眠也变得很差。专家称，这正是春季肝虚火旺的主要表现。除此之外，像春季粉刺增多、口腔溃疡多发、伤口极易感染细菌、脸色发黑、变得容易喝醉等，都是肝损伤的一些特征。

中医讲，肝被称为将军之官，好比是人体五脏中的将军，掌管着人体精神情志、消化吸收、气血运行、水液代谢、生育生殖等多种身心活动，肝出了问题，人就容易“生病”！前奏表现为失眠、多梦、睡不好等，长期下去易导致早衰，免疫功能下降，冠心病、糖尿病、高血压会加重，感冒会增多，记忆力会下降等诸多病症。

灵芝滋补，贵在坚持

中医有以形补形的说法，有一定道理。灵芝外形如肝脏，从古至今都是名贵的养肝滋补品。《神农本草经》中记载灵芝“主胸中结，益心气”，《本草纲目》及《药性论》都对灵芝的滋补养生价值给予了很高的肯定。其实，无论是什么滋补品，都要坚持适量的服用，才能达到相应的养生目的。所以专家常说：“滋补养生，贵在坚持。”