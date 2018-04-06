3月第5周食用农产品价格继续回落 下降1.1%

据商务部监测，上周（3月26日至4月1日）全国食用农产品市场价格指数比前一周下降1.1%，西葫芦价格下降16.3%。

禽产品批发价格继续走低，其中白条鸡、白条鸭、鸡蛋价格分别为每公斤15.84元、17.03元和8.58元，比前一周分别下降2.3%、1.9%和1.2%。肉类批发价格以降为主，其中猪肉、牛肉价格分别为每公斤17.84元和52.05元，比前一周分别下降3.2%和0.2%；羊肉价格为每公斤49.78元，与前一周基本持平。

30种蔬菜平均批发价格为每公斤4.36元，比前一周下降1.8%，其中西葫芦、韭菜、大葱价格分别下降16.3%、9.9%和7%。水产品批发价格小幅下降，其中鲢鱼、小黄鱼、鲫鱼价格降幅居前，比前一周分别下降1.5%、1.1%和0.7%。

食用油批发价格略有下降，其中花生油、大豆油价格分别下降0.3%和0.1%，菜籽油价格上涨0.1%。粮食批发价格小幅波动，其中大米价格下降0.4%，面粉价格上涨0.3%。（冯孔）