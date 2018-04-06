中澳健康医药合作迈上新台阶

4月3日，中国科技部火炬高技术产业开发中心（火炬中心）与澳大利亚昆士兰州卫生部、环境与科技部签署了《昆士兰火炬健康与医药创新园谅解备忘录》（火炬创新园）。火炬创新园将成为中国在海外设立的第一家生物医药领域专业园区，这标志着中国与澳大利亚在健康医药领域的科技合作迈上了一个新台阶。

根据谅解备忘录，在已有协议和合作项目的基础上，昆州政府将支持中国企业在当地进行健康医药领域的投资活动，支持中国企业投资当地知识型创新公司及相关创业活动，并通过产学研优势资源和机构结合，提高中国和昆州的研究创新效率，解决双方在健康医药领域面临的重大问题和挑战。

火炬中心还将与昆州政府设立联合筹备办公室，努力发掘昆州在健康医药领域的科研优势，支持中国相关高科技企业与昆州卫生医疗机构、临床研发和产业化机构等对接，不断促进双方合作。

出席签约仪式的昆州卫生部部长迈尔斯对本报记者说，未来火炬创新园将成为一个把昆士兰大学、研究机构、医院和中国伙伴连接起来的成果转化中心，在为澳中两国和世界其他地区民众提供更高质量医疗服务的同时，促进经济增长，增加就业机会。

火炬中心副主任段俊虎在签约现场表示，火炬创新园重在结合澳大利亚、特别是昆州的技术创新优势和中国的产业化配套能力，实现澳大利亚技术创新成果在中国的产业化，创造的新价值和新知识由中澳双方共享，实现两国技术与产业的紧密合作。希望通过火炬创新园的建设，在全球跨国科技合作的大潮中，探索新模式，树立新典范。

“昆州政府和中国政府都非常重视民众健康和科技创新，这是双方科学家开展合作的前提。我期待在未来5年，能有相当一批高新科技成果在双方共同努力下实现产业化，为攻克人类共同面临的环境恶化、食品安全等挑战做出贡献。同时，随着双方在科技领域合作不断加强，相信澳中两国的友谊也会得到进一步深化。”昆州环境与科技部部长依诺克在接受本报记者采访时如是说。

中国驻布里斯班总领事徐杰表示，昆州是澳大利亚的科技强州，在医药卫生领域具有强大的研发和创新优势。火炬中心与昆州有关部门的合作将加速两国科技创新和成果转化，促进两国经济社会发展。

近年来，中国与昆州科技合作发展迅猛。除了中国科技部，上海、广东、浙江、四川等省市也分别与昆州签署了科技、卫生等领域合作协议。双方科研院所在气候变化、医学、生物技术、能源、农业、环境和信息通信技术等重点领域，开展了富有成效的合作。

（本报布里斯班4月5日电）

《 人民日报 》（ 2018年04月06日 05 版）