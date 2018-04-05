医美材料岂能游离在监管之外

玻尿酸、肉毒素，这是微整形注射中最常见的两种医美材料。前者属医疗器械，后者是一种药物，在国内售卖均需取得国家批文，经营者需取得经营许可。然而，记者调查发现，暴利驱使下，有“微商”在没有任何经营许可的情况下销售未获批文上市的玻尿酸和肉毒素。（4月4日《南方都市报》）

这两种医美材料之所以违规销售，既是因为目前做微整形的消费者比较多，市场需求较大，也是因为有暴利可图。再加上借助于网络工具、某些展会等渠道营销，形成了一个繁荣的黑色交易市场。而这些来源不明的产品通过黑色渠道流入市场后，会带来不少消费安全隐患，如引发不良反应。

从相关报道来看，这两种医美材料的需求者，一个是消费者，即购买后自行使用；一个是微整形机构，采购后用在消费者身上。尽管相关负面案例不少，但仍然没有引起消费者和微整形机构的足够重视。假如需求者不购买来源不明的产品，违规销售自然也就没有市场，所以，爱美的消费者必须理智。

譬如，消费者以正确心态看待自己的长相，或者到正规整形机构微整形，就可以让违规销售的医美材料失去市场。一般来说，正规整形机构不会采购来源不明、违规销售的医美材料，只有那些不规范的整形机构在利益驱使下才会选择价低质次的产品。因此，治理这种违规销售也要从需求侧入手。

对于监管部门来说，除了向消费者普及相关常识，提醒理性消费之外，还应该对微整形机构加大治理力度。种种迹象显示，微整形市场乱象丛生，有的微整形工作室没有任何证照就敢营业，有的美容店没有医疗美容资质也敢于从事微整形。可以说，微整形市场太乱给了医美材料违规流入的机会。

近些年来，部分地方开始治理微整形市场，比如去年河南省和郑州市的卫计部门曾开展严厉打击非法医疗美容专项行动，但微整形乱象在全国广泛存在，主动治理的地方屈指可数。显然，只有全国同时采取行动，各地联手治理，才能减少微整形市场乱象，不给某些医美材料违规销售提供土壤。

此外，要从供给侧入手，一方面从产品源头治理，比如打击走私和假冒，确保产品来源清晰、产品质量合格；另一方面，要有效阻断医美材料违规销售的流通渠道——网络工具和专业展会。这就需要各地有关方面主动作为，精准打击，比如依法约谈或者处罚相关网络公司，从而倒逼网络治理。

据调查，一些药贩通过QQ和贴吧兜售玻尿酸、肉毒素。根据去年出台的《互联网群组信息服务管理规定》，“谁建群谁负责”、“谁管理谁负责”，相关社交工具运营方应落实这些法定责任，对违规销售医美材料的QQ和贴吧进行依法打击，同时，有关部门应积极监督相关社交工具运营方落实法定责任。

笔者认为，如果各地能从供需两端同时出手治理，应当可以有效阻击玻尿酸、肉毒素等违规销售，以保障消费者权益和维护市场秩序。一些地方之前虽然出手治理过，但由于是运动式治理、片面式治理，效果有限。如果能掀起一场全面治理风暴，并建立一套长效治理机制，就能让消费者微整形无忧。