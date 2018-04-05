中医认为，肝属木，应于春季。肝气的升发如同春季开始发芽、伸展、向上的树木，因此，春季养生重在养肝。我想提醒大家，除了常吃绿叶菜、粗粮等有助养肝的食物，以下几类食物对肝脏伤害最大，应该远离。

高脂食物。肝脏是脂肪运输的枢纽。消化吸收后的一部分脂肪进入肝脏，之后再转变为体脂贮存起来。饥饿时，贮存的体脂先被运送到肝脏，然后进行分解。吃太多高脂油腻食物，容易导致脂肪代谢紊乱，使脂肪堆积于肝脏内形成脂肪肝。除了少吃五花肉、肥牛、肥羊等食物，在外就餐，尽量不点油炸、油煎、香酥、干锅、水煮之类的菜肴，多选择蒸、煮、炖、凉拌的。火腿肠、腊肉、培根等加工肉制品脂肪含量也很高，尽量少吃。

霉变食物。研究表明，发霉的食物常被霉菌污染，产生有致癌作用的霉菌毒素（如黄曲霉毒素），对肝脏伤害最大，极易诱发肝癌。在很多人眼里，现在经济条件好了，发霉的食物离我们很远。其实不然，在梅雨季节的江南、常年潮湿的华南，很多谷物如果储存不当，两三天就可能发霉。最易受霉菌污染的食物有花生、玉米、大米、高粱和花生油。一些生活节俭的人把面包、水果等食物发霉部分去掉，剩下的继续吃，这种做法并不可取，因为霉菌产生的细胞毒素会在食物里扩散，光凭肉眼很难估计扩散范围有多大。

酒。酒精进入人体后只有10%自胃肠道排出，90%在肝脏中代谢。酒精的主要成分是乙醇，乙醇进入肝细胞后经氧化成为乙醛。乙醇和乙醛都具有直接刺激、损害肝细胞的毒性，能使肝细胞发生脂肪变性甚至坏死。因此，长期大量饮酒会导致酒精性肝病。在我国，酒精已成为继肝炎病毒后导致肝损害的第二大病因。如果酒精和肝炎病毒共同存在，两种因素会协同加速肝损伤的发生和进展。

半生不熟的食物。研究发现，醉虾、生蚝和半生不熟的贝类常带有细菌和肝吸虫等寄生虫，容易引发急性胃肠炎、痢疾，可能导致肝病恶化，甚至诱发肝昏迷。食物内的寄生虫很难通过肉眼识别，最简单的方法是把食物煮熟、煮透后食用。