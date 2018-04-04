活吃蝌蚪治病视频热传 医生：不能吃！

日前，一段“家长给幼童喂食活蝌蚪”的视频在网上热传。家长声称，这样吃可以强身健体，又是所谓治病的“偏方”。

视频一经流传后，网友纷纷转载热议。“丁香医生”“小儿外科裴医生”等医界微博大V表示，活吃蝌蚪，可能导致裂头蚴等寄生虫感染，发生呕吐、抽搐、昏厥、癫痫等症状。

活吃蝌蚪真的是所谓强身健体的偏方吗？中医典籍是否果有记载？记者采访了郑州市中医院儿科主任王晓燕。

活吃蝌蚪俚俗，《本草纲目》确有记载

王晓燕说，过去一些农村流传着“活吃蝌蚪”的“神奇偏方”，主要目的是清热解毒。《本草纲目》中“俚俗三月三日，皆取小蝌蚪一水吞之，云不生疮亦解毒之意也”，就是对这种习俗的记载。然而随着社会的发展和科学教育的普及，这种习俗已经十分罕见。

实际上，不止是《本草纲目》对此有记载，其他中医典籍对蝌蚪入药也有记载，不过均为外用。《中华本草》记载“蝌蚪清热解毒，主治热毒疮肿、流行性腮腺炎、水火烫伤”，用法是捣碎外敷或经埋藏化水后搽敷。《本草拾遗》记载“蝌蚪主火飙热疮及疥疮，并捣碎敷之”。《本草蒙筌》记载“捣烂为火疮敷药，绝无瘢痕”。

动物入药，在中医中很常见，蚯蚓、壁虎都是常见的中医药材。不过动物入药需要进行精细的炮制，绝非“活吃”。

医生：中医药是宝库，但也不是捡来就能用的

青蛙是裂头蚴的宿主，作为青蛙的幼体，蝌蚪也携带有裂头蚴的幼虫原尾蚴。如果被人吃到肚子里，虫卵先是吸附在人体的肠壁上，然后孵化成幼虫，再通过血液循环进入人脑、眼睛，并在人脑中游走，吸取营养，发育长大。裂头蚴可移行至感染者全身软组织，使局部出现炎症、红肿热痛，尤其是乳房、眼睑、胸腹等易发部位，可见到大如鸽蛋的移动肿块。严重者，可出现角膜溃疡穿孔甚至失明，引起昏迷或呕吐、间歇性抽搐，甚至瘫痪。

王晓燕表示，诺贝尔医学奖获得者屠呦呦说过，中医药虽然是个伟大的宝库，但也不是捡来就能用的。“由于时代局限性，中医典籍里也有不少今天看来错误或者至少是不恰当的认识”，比如过去皇帝为了追求长生不老而使用朱砂炼丹，而事实上被认为炼制仙丹的头等药材朱砂，长期过量服用可导致中毒死亡。“我们要继承和发扬中医药事业，发掘祖国医学宝库，很重要的一点就是要‘取其精华，去其糟粕’。”