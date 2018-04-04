清明养生：踏青运动请量力而行，不识野菜莫轻易食用

清明时节虽然草木青青、繁花似锦，但气温忽热忽冷，早晚温差较大。若是碰上“无端风雨未肯收尽余寒”的“倒春寒”天气，则会感到更加寒冷，正如谚语云：“反了春，冻断筋”。

清明时节有哪些气候特点?我们又该如何保养自己的身体呢?本期特邀李国臣主任与大家聊聊清明时节的养生特点，以便大家能够根据节气的变化，适当的安排自己的生活计划。

本文受访专家：

李国臣，湖北省十堰市中西医结合医院主任中医师， 湖北省知名中医，2018年度十堰市十大名医之一。

从事中医内科工作25年，积累了丰富的临床经验，擅长中医辨证治疗脑血管病、糖尿病、冠心病等各种疑难杂症。发表论文60余篇，参加15项科研项目研究。

春捂运动两相宜

清明时节温差大，春捂保暖不放松。清明节气前后的气候特征是时而风、时而雨，天气多风多变。扫墓踏青、户外活动等如果不加留心就容易受到风邪的侵犯。孕妇、老人和身体虚弱的人更要注意保暖，衣服不易减太快，外出时应常备一个外套以防天气突变。

踏青运动还需量力而行。清明节有踏青的习俗，踏青、登山等运动一定要量力而行，除了长期坚持锻炼的人，这个季节并不主张人们大幅度地“动起来”。患有心脏病、急慢性支气管炎、贫血、急性感染者以及老年人，更不要逞强登山。

花粉野菜防为先

清明时节正值春光明媚的小长假，许多人选择出游赏花。但是患有急性病、身体虚弱或过敏体质的人群，应避免直接接触各类容易诱发过敏症状的植物，以防止过敏性皮炎的发作。对于已知花粉过敏者更要注意防范，尽量远离迷人的花海，必要时佩戴口罩，以免引起鼻炎、哮喘等过敏性疾病的复发。

此外，在采摘野菜时首先要寻找自己熟识的野菜，例如香椿、荠菜等，自己不认识的不可随便采摘，更不要随便采摘生长于路旁、河边、水沟旁的野菜，谨防食用被污染的野菜后造成中毒。

饮食作息有讲究

立春之后，体内肝气随着春日渐深而愈盛，在清明之际达到最旺。常言道过犹不及，如果肝气过旺，会对脾胃产生不良影响，妨碍食物正常消化吸收，还可造成情绪波动影响气血运行，从而引发各种疾病。

因此，在饮食方面，宜减甘增辛，少吃过寒、过酸、过热等伤肝食品;可以多食山药、西红柿、土豆、苋菜等辛、甘而微温之食品。

到了清明作息时间宜提前，为了能使阳气更好地生发，尽量做到夜卧早起。当然，这里说的晚睡，并不是让人熬夜，早起也非“起得比鸡早”，而是相对于冬天的早睡晚起而言，适当地晚睡早起能让人神清气爽。

早上7时至9时是辰时，中医认为此时属胃经最旺，如不早起会导致阳气欲发而不能发，化为内火上扰心肺及脑，可引起人心躁、喉干、头昏、目浊等不适。 因此，要尽量把自己的作息时间向前调，早起后积极进行户外活动和体育锻炼，不仅能舒筋活络、畅通气血，还能畅达心胸、怡情养性、增强抗病能力。

防瘟饮茶正当时

早春时节，或风和日丽、春光明媚，或阴雨连绵、寒气袭人，春季致病的细菌、病毒等微生物开始活跃，因此在春季疾病的高发季节，做好传染病的预防工作对我们的健康大有禆益。

清明前后，喝一点菊桑茶有预防感冒的作用。中医认为，菊花甘、辛、凉能疏风清热平肝;桑椹有养血柔肝，益肾润肺的作用。菊花与桑椹同泡作茶饮，可以收到肝肺同调的效果，喜欢养生的朋友们不妨一试。