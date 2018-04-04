康美药业马兴田、许冬瑾伉俪出资1500万元在普宁兴建学校

马兴田、许冬瑾伉俪向普宁市副市长方锦屏、贵政山村支部书记纪金池捐赠1500万元专项支票。

仪式现场。

4月3日，康美药业董事长、总裁马兴田，副董事长、常务副总裁许冬瑾伉俪情系家乡普宁教育事业，在池尾街道贵政山村出资1500万元兴建贵政山小学，帮助少年成长成才。

贵政山小学拟建于莲花山公园东侧、潮汕学院南侧，占地面积20多亩，总建筑面积7000多平方米，建成后将大大缓解贵政山村及周边孩子“上学难”问题。

揭阳市委常委、普宁市委书记张时义，省政协委员、全国扶贫开发协会副会长纪少雄，普宁市委常委、统战部部长陈汉水，市委常委、市委办主任陈少平，副市长方锦屏，市教育局、民政局有关单位负责人，市池尾街道全体班子成员以及贵政山村负责同志和乡贤代表出席活动。康美药业董事李石，党委书记、监事会主席罗家谦，副总裁林国雄、韩中伟等公司领导及员工代表参加活动。

仪式上，马兴田、许冬瑾伉俪向副市长方锦屏、贵政山村支部书记纪金池捐赠1500万元专项支票。

贵政山村支部书记纪金池、乡贤纪少雄向马兴田夫妇对贵政山教育事业的支持表示感谢，并表示，贵政山小学的建设对村里经济发展和价值提升意义深远，提振了村民的信心，大家有信心把学校建好，为周边百姓提供更好的教育。

揭阳市委常委、普宁市委书记张时义。

揭阳市委常委、普宁市委书记张时义表示，马兴田夫妇出资兴建贵政山小学是普宁教育事业发展的一件大好事、大实事。在马兴田夫妇的带领下，康美药业迅速成长为中医药民族品牌龙头企业，一系列发展大健康产业的成熟经验和模式落地普宁，为普宁经济社会发展作出了突出的贡献。马兴田夫妇不忘初心，积极履行社会责任，用实际行动回报社会，在病残救助、抗险救灾、捐资助学、家乡建设等方面大行公益之举。如今又出资1500万元兴建贵政山小学，充分体现了马兴田夫妇热爱家乡、无私奉献的高尚品格，彰显了康美药业“心怀苍生，大爱无疆”的可贵精神。

康美药业董事长、总裁马兴田在仪式上讲话。

马兴田在仪式上表示，教育是立国之本，强国之基。此次捐赠，是希望通过自己的绵薄之力，改善贵政山村及周边地区的就学环境，提升教育质量，让更多孩子享有更好的教育以及成就人生梦想的更好的机会，同时也为普宁教育公益事业的发展作出积极表率，以实际行动回报家乡。

普宁是马兴田夫妇创业的地方，是康美药业发展成为国内大健康产业龙头企业的见证者。作为康美药业的创始人、掌舵人，在推动企业快速发展的同时，马兴田夫妇对于家乡普宁的教育事业，一直大力支持，先后捐资兴建了碗仔学校、汤坑学校和赤水学校等数十所学校。许冬瑾作为揭阳市大学生发展基金会理事长，带领康美药业向基金会先后捐资达1200万元，助力三千学子圆梦大学，并为学子们提供学习交流和就业的平台。此外，公司还向全国多家学校捐资建设综合楼、图书馆、集雨饮水工程等教育设施，到全国多家学校慰问受灾、贫困学子。

2015年，马兴田夫妇在普宁捐资1.5亿元兴建莲花山公园并移交政府管理。莲花山公园是打造普宁“宜居城市”的一项民心工程、德政工作，是普宁人民休闲娱乐的好去处。

在马兴田夫妇的引领下，康美药业始终秉持“心怀苍生，大爱无疆”的企业核心价值观和“用爱感动世界，用心经营健康”的经营理念，形成了热心公益、关心慈善、扶贫济困、助残助学的良好氛围，在普宁市及国内各地频频捐款捐物，支持精准扶贫，赴灾区慰问救灾，捐建普宁莲花山公园、治理流沙新河、打造“青禾行动”等公益项目，实施“三七”、“人参”等产业精准扶贫，连续十一年开展春节扶贫济困慈善、慰问部队官兵等多种公益活动。一系列的公益行动为社会发展做了许多积极有益的贡献，以实际行动助力百姓实现向往的美好生活。

马兴田、许冬瑾伉俪双双荣获“全国劳动模范”荣誉称号及近百项资证、殊荣。马兴田还多次荣获“福布斯中国上市公司最佳CEO”“中国百佳CEO”等荣誉，充分肯定了马兴田在全球商业界的影响力和个人实力，许冬瑾还获揭阳首届十大玉德人物荣誉。