最强看病指南：容易混淆的科室都在这 再也不怕搞错

很多科室看起来相似，实则诊治的疾病有很大不同，为了帮助读者朋友们方便就医、少走弯路，本期特别为您整理看病指南。



精神科 VS 神经科

●挂神经内科的情况

头痛、头晕、肢体麻木、肢体无力、肢体抖动、抽搐、癫痫、肌肉萎缩等初次就诊患者;如果神经内科医生建议转诊到神经外科手术治疗，再挂神经外科的号。

●挂神经外科的情况

明确诊断脑瘤、脊髓瘤、脑脊髓外伤等需要手术治疗的疾病。

●挂心理科(精神科)的情况

心情不好、情绪低落、食欲减退、想不开、工作能力下降、记忆力减退、疲乏、心烦、心慌手抖、脾气急、更年期、产后抑郁等症状

暴躁易怒、冲动行为、人际关系处理不好、人格改变;

暴饮暴食、食欲减退、厌食等进食障碍;

多种躯体症状，反复多个科室就诊后，多次检查没有明确器质性疾病的，医生建议看焦虑、抑郁的患者;

幻觉、妄想等精神症状者;

睡不着、睡不好、睡不香、醒得早，睡眠中折腾、睡眠打鼾、睡得多、不可控制的睡眠，挂神经精神与临床心理科的睡眠专病。

专家提示: 神经精神与临床心理科就诊后，会由医生决定患者是否需要心理治疗，再给患者约心理咨询的号，请不要第一次就诊就挂心理咨询的号。



心外科 VS 心内科

●挂心内科的情况

自觉胸痛，胸闷，心悸，气短等症状时，建议心内科就诊，进行心脏相关检查，如心电图，心脏彩超，胸片等。根据不同情况，可能还需要24小时动态心电图，或平板运动试验。

●挂心外科的情况

一般来说，应先就诊心内科，如需手术，再到心外科就诊。

专家提示: 如突发剧烈胸痛，大汗，持续30分钟不缓解;如血压突然升高，超过200/120mmHg，如突发呼吸困难，喘憋，不能平卧时应去急诊科就诊。



肾内科、泌尿外科 VS 男科

●挂肾内科情况

尿泡沫增多，需要除外蛋白尿;

已有尿常规结果，如发现有蛋白尿、血尿;

水肿，双侧颜面、眼睑、下肢水肿，特别是水肿合并蛋白尿、高血压等;

女性患者出现尿急、尿频、尿痛;

血液生化检查发现血肌酐升高、肾小球滤过率降低;

有糖尿病、高血压病史的患者出现血尿、蛋白尿、水肿、血肌酐升高;

超声提示有双肾多囊肾，应肾内科就诊尿量异常增多或异常减少、夜尿明显增多;

如出现眼睛可见到的红色尿液，需肾内科及泌尿外科同时就诊;

腰痛，大多肾内科疾病无腰痛，但是如果合并蛋白尿、血尿、发热、单侧腰痛、排尿不适症状时需肾内科就诊。

●挂泌尿外科情况

老年男性出现尿频、排尿困难、排尿等待等情况;

无任何不适症状，但出现鲜红尿液，特别是出现血凝块时;

有尿意，但排尿困难;

男性尿急、尿频、尿痛、排尿困难;

超声、CT等提示有肾占位疾病、肾积水、肾脏或输尿管结石;

腰痛、腹痛，尤其疼痛向下腹部及尿道口出放射、阵发性疼痛，或同时出现眼睛能看到的血尿。