过敏的孩子为啥越来越多？

受访专家/广州医科大学附属第一医院变态反应科主任 李靖

{ 春季是过敏性鼻炎和哮喘的高发季节，很多家庭都忙成了一团，带发病孩子去医院看病、买药……很多家里的老人会感慨，以前经济条件不好，粗茶淡饭，孩子们的身体都很壮实，现在条件好了，家里几个大人围着一个孩子转，怎么有过敏问题的孩子越来越多？广州医科大学附属第一医院变态反应科主任李靖解答，这与剖宫产率高、母乳喂养率低、家人的过度保护、孩子的饮食过于精细都有关系。如何才能不把宝宝养成“过敏儿”，李靖主任给出了中肯的建议。

建议1

尽量选择自然分娩

要预防孩子得过敏性疾病，其实从出生的那一刻就可以做起。李靖建议，有条件的妈妈尽量选择自然分娩。在自然分娩的过程中，孩子经过阴道的这种压迫，除了有助于脑发育，还能接触到阴道的细菌，这些细菌可能会到达婴儿的呼吸道、肠道，而那这些细菌是有助于孩子肠道内正常菌群的分布。肠道细菌的均衡发展，对孩子免疫系统的发育，也就是抗过敏的能力至关重要。

建议2

尽量选择母乳喂养

而现在的孩子一出生，妈妈们出于各种原因，为了体形或者为了方便，用配方奶而不用母乳喂养。其实母乳喂养对预防过敏性疾病也是至关重要的，母乳不仅是天然营养的一个来源，而且初乳有很好的抗体来帮助孩子抵御外界一些病毒的侵袭。

建议3

别滥用抗生素

孩子出生后，难免会生病，比如拉肚子或者是感冒发烧、发烧、咳嗽，一些家长一看到孩子有这些症状，就心急如焚，马上到药店买抗生素给孩子吃。李靖建议，不要急于给孩子用抗生素，抗生素的滥用直接导致体内菌群的失衡，也会引起过敏性疾病的过敏的增加。抗生素一定是要到医院、由医生评估孩子确实有感染的情况下才用。

建议4

少点过度保护

多点接“地气”

李靖介绍，在欧美有一些研究发现,和在城市养育的孩子相比，在农村养育的孩子过敏性疾病的发病率要低很多。这是因为农村的孩子常常能接触到牲畜，以及牲畜的排泄物。在城里人看来这些很“脏”，可恰恰就是在这样的环境中，接触到很多“脏东西”，让孩子的肠道细菌能得到均衡发展。

而在现在的城市里，很多家庭是几个大人围着一个孩子转，孩子想去玩沙子，大人马上制止说“脏”，有的因为怕孩子会晒着、摔着，甚至常常让孩子足不出户。李靖建议，家长们要转变观念，尽量让孩子到户外活动，玩玩泥巴，接触下大自然，让孩子去摸爬滚打全身脏脏地回来都没关系的。如果孩子身上或衣服上，稍微脏一点就清洗的话，其实也是对孩子过度保护的表现。

孩子每天在户外运动的时间最好不少于一小时。大点的孩子还可以选择在户外骑车、游泳、跳绳。运动除了可以预防过敏性疾病，还可以促使孩子血液循环加快，有助于增强心肺功能。

建议5

积极治疗，远离过敏源

如果孩子已经患上了过敏性疾病，那么就要积极治疗，可以去医院排查到底是对什么过敏。如果一旦明确了过敏源，要尽量远离，以减少对免疫系统的刺激，降低发病的风险。

李靖介绍，常见的吸入性过敏原，如尘螨、花粉、动物皮毛等；常见的食入性过敏原有海鲜、牛奶、鸡蛋等。如果查出引起过敏反应的主要是食入性过敏原大多数是可以避免的；如果是吸入性过敏原，如孩子对狗毛、猫毛过敏，那么家里就尽量不要养宠物，但如果是尘螨，是很难完全避免的，因而提高孩子身体素质，增强适应能力就显得非常重要。

另外,还可以对过敏原进行脱敏性治疗，逐渐增加体内对过敏原的耐受的能力，这样以后再接触这个过敏原就不会产生症状了。

知多D

雾霾不会引起过敏性疾病

很多人都有这样的体验，空气质量不好时，人容易咳嗽，那么雾霾会增加过敏性疾病的发病率吗？李靖解答，目前的研究看起来，没有很直接的证据显示，空气污染会导致过敏性疾病的增加。众所周知，我们国家空气污染的情况远远比欧美国家要严重，但是欧美国家的一过敏性疾病的发病率要比我们高得多。比如说新西兰的PM2.5指数很低的，但是他们的过敏性哮喘、过敏性鼻炎的发病率是30%，远远高于中国。

空气污染虽然不会引起过敏性疾病发病率增加，但确实可以导致呼吸道疾病发作的增加，以及严重程度的增加，这是在临床上可以看见的。(记者 陈辉 通讯员 韩文青 图/余燕红)