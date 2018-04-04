“糖胖”患者应重视排糖减重以减少慢性并发症的发生

目前，我国有近六成的2型糖尿病患者存在肥胖或超重。这类患者相比于体重正常的糖友，心脑血管疾病风险升高，糖尿病肾病会来得更早，因此专家呼吁，“糖胖”应及时“排糖减重”，以减少糖尿病慢性并发症的发生。

“糖胖”慢性并发症来得更快

近日，在第九届肥胖与糖尿病论坛上，与会专家团和中国健康促进基金会（简称健促会）再次强调了“糖胖”患者积极“排糖减重”，以减缓2型糖尿病合并肥胖的慢性并发症发生风险，降低其心脑血管疾病的患病风险。

据记者了解，“糖胖”是指2型糖尿病伴随体重增加。判断一个人是否是“糖胖”，除了看他是否被诊断为糖尿病外，还要看他的体重指数（BMI），即体重除以身高的平方（kg÷m2）,只要体重指数大于24kg/m2，这类患者即为“糖胖”患者。此外，如果是腹型肥胖（男性腹围大于90cm，女性腹围大于85cm）的患者，即使体重指数没有达到24kg/m2，也可能具有与“糖胖”人群一样的风险。

2型糖尿病合并肥胖是能量过剩的集中体现，其危害不容小觑，它会使心脑血管疾病患病风险升高，还可导致慢性肾脏病的恶化。

中华医学会糖尿病学分会副主任委员、海军军医大学附属长海医院肥胖与糖尿病诊治中心邹大进教授表示，目前，我国有近六成的2型糖尿病患者存在肥胖或超重。肥胖是糖尿病病程发展的发动机，可进一步加剧2型糖尿病患者慢性并发症的发生。而研究表明，肥胖者若减重达15公斤以上，其2型糖尿病缓解率可达86%。

排糖减重需“双管齐下”

对于糖尿病早期的糖胖们该如何减重呢？《中国2型糖尿病防治指南》（2017年版）指出，糖尿病患者应通过饮食控制和运动以降低糖尿病的发生风险，并且将这样健康的生活方式能够长期坚持下来。

具体目标为：

（1）使超重或肥胖者BMI达到或接近24 kg/m2，或体重至少下降7%；

（2）每日饮食总热量至少减少400~500kcal；

（3）饱和脂肪酸摄入占总脂肪酸摄入的30%以下；

（4）中等强度体力活动，比如快走、跳舞、家务、园艺等，至少保持每周150分钟的锻炼。

对于新诊断、年轻、无并发症的2型糖尿病患者，建议及早严格进行血糖控制，以降低糖尿病并发症的发生风险。近年来，专家们还发现，借助钠-葡萄糖共转运蛋白2抑制剂降可以让糖尿病患者“尿液排糖”，不仅可以达到最终降低血糖的作用，还能有效控制患者体重。

对于没有明显糖尿病血管并发症但具有心血管危险因素的2型糖尿病患者，应采取降糖、降压、调脂（主要是降低LDL-C）及应用阿司匹林治疗，以预防心血管疾病和糖尿病微血管病变的发生。(记者 张华)