心宽体胖，小心肾脏悄然受损

受访专家/南方医科大学中西医结合医院肾病科主任 魏连波

年过半百，心宽体胖。看起来是福气，但是医生眼里却不太健康，因为肥胖（肥胖：BMI>30kg/m2）除了会引发的糖尿病、高血压和冠心病等问题外，肥胖还会引起的慢性肾病，这一点还未引起人们的足够重视。

南方医科大学中西医结合医院肾病科主任魏连波主任医师指出，肥胖也是慢性肾脏病（CKD）的危险因素，因为肥胖者体重的增加会导致代谢增加，继而引起代偿性超滤过，肾小球内压增加可损害肾脏，继而增加CKD风险。万幸的是，肥胖和肥胖相关性肾病在很大程度上是可以预防的。

魏连波介绍，研究显示，肥胖与蛋白尿、肾小球滤过率下降的发生和发展、终末期肾病相关。CT显示腹部肥胖与不良肾脏结局相关。因此，专家建议，要拒绝肥胖，远离肾病。肥胖症的治疗应以限制和调配饮食为基础，增加体力活动与适当控制膳食总能量相结合，共同促进能量负平衡。如果是超胖者且出现其他严重并发症者，可能同时还需借助药物或手术办法减重。

魏连波强调，防治因肥胖引起的肾受损关键在于个人重视、及时发现、正确诊断、合理治疗。专家提醒，慢性肾病早期可能出现以下9类症状，如果没有明显诱因发现自己有下列相关情形，最好到医院专科检查一下尿常规和肾功能，以对疾病早发现早治疗。

1.乏力、容易疲劳、腰酸、腰痛；

2.尿中出现泡沫增多且不易消退，尿蛋白排泄增多；

3.血尿；

4.夜尿增多；

5.反复眼睑或下肢浮肿；

6.血压增高；

7.不明原因的贫血、皮肤瘙痒、抽筋、牙龈出血等；

8.不明原因的食欲减退、恶心、呕吐等；

9.尿量减少。(记者 陈映平 通讯员 吴佳仪 陈泽鑫)