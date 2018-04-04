脸青青，手脚冰凉，月经不调问题出在哪里？

医案 小清 32岁 月经不规律近3年

小清今年32岁，是两位孩子的妈妈。小清从事财务工作近10年，平时工作压力非常大，加班成了家常便饭，很少按时吃饭。一回家，就要陪两位孩子写作业，等小家伙们睡着了又开始工作，经常通宵达旦奋战，出色的业绩也得到了领导认可，在单位升职最快。小清平时喜欢吃甜品，还特别喜欢吃冰冷的，这也是小清缓解压力的唯一方法。然而升职不到3年，小清开始出现大姨妈不规律，月经周期缩短，一般提前1周，经期缩短，短时两三天就干净，还经常痛经，痛苦不堪，每逢大姨妈来时，感觉整个人都快要瘫掉了，腰痛、怕冷、胃胀满、时不时嗳气，有时候觉得小腹有坠胀感。

小清曾就诊于当地某中医馆，治疗近3个月后，痛经有所缓解，但大姨妈仍不规律，后就诊于某妇幼保健医院，经一系列检查，提示身体未见异常，随后经朋友介绍来找德叔求治。

德叔解谜 喜食生冷，作息无常，正气亏损

德叔认为，小清月经不规律，还是因不良饮食习惯及作息时间导致。平时生活工作压力较大，忧思伤脾，脾土薄弱，加上喜饮冰冻甜品，伤到了脾阳。经常熬夜加班，养不了体内阳气，导致出现怕冷、月经不调、痛经、小腹坠胀等一派虚寒之象。治疗上，以健脾补肾散寒，健脾胃为主，佐以温肾阳。服用两周中药后小腹坠胀、怕冷等不适明显缓解，经过近3个月的调理，小清的大姨妈基本已恢复正常。

预防保健 不做夜猫子，选择正确释放压力方式

小清这类人群，门诊常见，预防首先要保证足够睡眠，不要熬夜，宁可早起都不能熬夜，女人以肝为先天，睡觉就是在养肝血，养阳的过程，一般建议最晚睡也不要超过夜里12点。此外要纠正不良饮食习惯及不良释放压力的方式，远离冰冻甜品，平时可以听听舒缓音乐或通过练书法、养花草等方式来释放压力。

释放压力有很多种方法，午饭后可以利用10-15分钟时间，走一走，散散步，也可以做扩胸运动150次，平时喝点疏肝理气之品，如玫瑰花茶、茉莉花茶等，也可以把茉莉花盆栽放在房间或办公桌，用淡淡花香来舒缓压力。

德叔养生药膳房 砂仁陈皮煲猪脊骨

材料：砂仁10克，枸杞10克，陈皮3克，生姜3-5片，猪脊骨350克，食盐适量。

功效：健脾理气，温中散寒

制法：将各物洗净，猪脊骨切块，放入锅中，加适量清水煎煮片刻，去血水，再加砂仁、枸杞、陈皮、生姜放入瓦煲内，加入适量清水1750毫升（约7碗量），武火煮沸后改为文火煲1.5小时，加入适量精盐调味即可。此为两三人量。(记者 陈映平 通讯员 沈中)