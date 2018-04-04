一觉醒来“有口难开” 原来是患了颞下颌关节紊乱综合征

17岁的筱筱（化名）遇到一件怪事，早上起床后突然张不开嘴，说不了话，也吃不了东西。筱筱赶紧到长沙市第三医院就诊，被诊断为颞下颌关节紊乱综合征。

导致筱筱遭遇这一病症的原因是，筱筱左侧的两颗大牙严重龋坏，常年用右侧的牙齿咀嚼食物。加上读高二的她学习任务繁重，精神压力比较大，且养成了长期熬夜的习惯。

该院口腔科副主任医师何杨介绍，颞下颌关节紊乱综合征是口腔颌面部常见的疾病之一，易发于中青年人群，15～30岁时发病率最高，主要症状为张口度或张口型异常。成年人正常的张口度约为3.7厘米，相当于3根指头并排的宽度。

预防颞下颌关节紊乱综合征，应该在日常生活中注意以下几点：避免精神紧张、过度劳累和焦虑；生活应有规律，尽量少熬夜；调整单侧咀嚼食物的习惯，不咬过硬的东西，打哈欠时不要张口过大；面部关节区注意保暖，尽可能少受冷风刺激。