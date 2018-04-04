孩子梦游不要试图唤醒 专家建议家长做好安全措施应对

近日有媒体报道，益阳一初中女生梦游落入水中，幸亏辅警及时救援才无大碍。长沙市第一医院神经医学中心副主任医师陈娟提醒，孩子梦游时，家长不要试图叫醒患者，要做好安全防范措施。

“梦游是睡眠期间自行下床活动的一种症状。医学上将这种睡眠障碍称之为睡行症。”陈娟介绍，睡行症发作时，患者的活动可以是从床上坐起，也可以是走动，甚至是更复杂的行为，时间一般只有几分钟，很少超过半小时。患者双眼通常睁开，目光呆滞，不说话，偶尔可执行简单的指令。睡行症发作期间，患者极难被唤醒，醒后对所发生的事件没有记忆。

记者了解到，睡行症可发生于任何年龄，4～8岁是高峰期，一般在青春期后自然消失，成人阶段发病者少。患者并非天天都梦游，通常在发热、过度疲劳、情绪紧张或疾病导致睡眠剥夺及饮用含咖啡因饮料等因素刺激下，发作次数明显增多。

“孩子出现睡行症，家长应做好安全防范措施。”陈娟提醒，首先应保证孩子充足的睡眠，作息有规律，睡前排尿、避免饮酒等；在睡行症发作时，不要试图叫醒患者，注意保护好患者；做好安全防范措施，从床上、房间内移走任何危险性物品；用厚窗帘遮住玻璃窗，在卧室门上安装门铃或报警器等。患者频繁发作或病情严重时，可在专业医生指导下采用药物干预。