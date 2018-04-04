忍痛20年，肝脏里取出螺丝钉 

手术中打开患者黄先生的腹腔，情况如之前会诊的结果一样——肝脏深处的金属异物已经造成周围组织的长期、慢性炎症，并且有水肿积液，肝脏内有大量黄色脓性液体……经过两个多小时的手术，直径3厘米的一堆金属垫片、螺丝螺帽被取出，让黄先生疼痛难忍了20年的 “元凶”终于被清除！

20年前死里逃生

1998年，37岁的黄先生在建筑工地打工，一台机器的传送皮带突然断裂，机器上弹出的木头及零部件击中了他的腹部，黄先生当场昏迷。黄先生儿子说，“当时伤口有碗口那么大，血咕嘟咕嘟地冒，我舅舅捂着他的伤口把他送到了县医院”。机器弹出的部件力量非常大，击断了黄先生的两根肋骨并造成了肝脏破裂。县医院条件十分有限，为他进行了止血，取出了腹腔里残留的木头，手术只缝合了肝脏，未能取出金属物。医生对他的愈后并没有信心，觉得肯定不能存活。可是家属不肯放弃，没想到五天后，昏迷的黄先生苏醒了。

虽然大难不死，可是重伤的后遗症一直存在，反复发热和肝部疼痛让黄先生生活十分痛苦，也丧失了劳动能力。2008年的一天，黄先生剧烈腹痛，满地打滚直冒虚汗，家人赶紧把他送到了福州的一家医院治疗。检查发现他的胆管化脓，怀疑是胆结石，之后进行了手术切除胆囊，并在腹腔内取出了一块10年前用于止血的纱布。

原是“螺丝钉”惹祸

胆囊切除后，腹痛消失了一段时间，但是不久，发热和疼痛又开始反复发作。今年3月初，黄先生再次因腹部剧烈疼痛被送往医院，这次入院检查后，发现腹部有一个金属异物，当地医院建议他转院治疗，于是来到了上海瑞金医院。

肝胆外科主任医师陈拥军接诊后，安排黄先生完善了相关检查，紧急联系放射科专家对他的影像学资料进行讨论。发现患者右肝后有一直径约3厘米金属异物，异物前方形成了7厘米左右的脓肿，并在周围引起慢性炎症，右侧腹壁皮下水肿积液，两下肺慢性炎症。这种情况如果不及时处理，不但会引起无法缓解的发热疼痛，常年的慢性炎症甚至会有肿瘤发生的可能。

与家属沟通后，决定立即进行手术治疗。多年的严重外伤加上多次手术经历，患者腹腔内器官组织存在严重的粘连，给手术增添了难度，加上这枚金属异物埋在肝脏深处，手术需要十分谨慎。

术后7天顺利出院

医生打开患者腹腔后，发现他的腹腔确实粘连严重。要清除脓肿，还要把肝脏深处的这枚螺丝钉取出来，手术团队还要尽力保全患者的肝功能。陈拥军主任医师将脓肿的肝叶切除，取出了那枚20年前入侵肝部的螺丝钉，并把复杂的肠粘连进行了松解，反复清洗脓腔和腹腔后放置引流管。手术历时2小时10分钟，出血仅100毫升，并且保全了患者的肝功能。术后黄先生恢复良好，7天后顺利出院，如今恢复以前正常的生活。

本报记者 施捷 通讯员 李晨