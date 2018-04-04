肺癌穿刺活检有了“国标”

肺癌是目前国内发病率最高的恶性肿瘤，进展较快，恶性程度较高，成为目前癌症的第一大杀手。如今肺癌的治疗提倡的是精准治疗，但要实现精准治疗，前提是先实现精准诊断。同时对于早期肺癌，影像学上仅仅表现为小结节，很难定性诊断。经皮穿刺活检是实现精准诊断的重要手段，可以进一步降低误诊漏诊的概率，对于后续治疗起到了至关重要的作用。

为了进一步规范和提高中国介入科医生胸部肿瘤经皮穿刺活检的技术水平，3月30日，中国抗癌协会肿瘤介入学专委会正式发布《胸部肿瘤穿刺活检的中国专家共识》。这也是国内该穿刺活检专业领域的首部专家共识。

2018年3月5日《临床肿瘤学杂志》（JCO）最新发布的发表了ASCO晚期肺癌靶向治疗的分子检测指南中指出，目前没有足够的证据支持ctDNA 等“液体活检”用于原发性肺腺癌的诊断、EGFR突变或其他突变检测，以及EGFR-TKIs耐药时EGFR T790M突变的检测，更多的病理医生会推荐首选组织检测。这一权威指南的发布，再次强调了胸部肿瘤经皮穿刺活检的重要性。

共识发起人、中国抗癌协会肿瘤介入学专业委员会主任委员、天津医科大学肿瘤医院介入治疗科郭志教授介绍，穿刺活检是一项有创操作，很大程度上依赖于操作者的经验和能力，如操作不当容易引起气胸和咯血等并发症，对患者的选择也有明确的适应症，更需要医生注意鉴别。我国有不同于欧美发达国家的国情和医疗制度，各地区、各医疗单位之间发展并不均衡，完全照搬国外指南，很难切实解决医生在临床上所面临的实际问题的。

据此，郭志教授牵头组织中国抗癌协会肿瘤介入学专业委员会、肺癌专业委员会，中华医学会病理分会肺癌专业委员会、中华放射学会胸心专业委员会、中国询证医学中心、中华医学杂志、中国医疗保健国际交流促进会胸部肿瘤分会共同发起，由介入治疗科、胸部肿瘤外科、临床呼吸科、肿瘤内科、影像科、病理科、基因检测研究单位、麻醉科、护理、ICU、心理、公共卫生等学科领域的专家共60余人专家团队，历经10个月，阅读分析3万多篇有关文献并进行归纳整理，举行四次工作会议，终于完成既符合中国国情，又不断完善国外指南内容的《胸部肿瘤经皮穿刺活检中国专家共识》。

此次制定的《胸部肿瘤穿刺活检的中国专家共识》既符合中国国情，又不断完善指南内容，以期相关技术更加趋于标准和规范化。这对于加强学科部门之间的合作关系，提高我国肺部肿瘤诊疗医护人员对经皮穿刺技术重要性的认识，推进我国肺部肿瘤诊断及精准疗水平并与国际接轨，对于提高肿瘤早期诊断率，改善治疗效果及预后至关重要。