“生命的接力”如何持续？

刚结束热播的电视剧《美好生活》展示了一段器官捐献“换心”引发的情缘。现实中，这样的大爱也在延续。目前，我国公民逝世后捐献的器官已累计挽救了4.6万余人生命。

人体器官捐献者，他们虽然离开了，但生命的一部分化作了“礼物”，鲜活地存在于新的生命之中。我国每年等待器官移植的患者超过30万人，但器官移植手术仅为1万余例，器官捐献这项无私大爱的事业如何持续？据新华社电

“生命的礼物”让爱延续

“朋朋，妈妈来看你了……”摸着墙壁上孩子的名字，尹艺蓉的泪水再也止不住。清明节前夕，在成都都江堰味江陵园里，一场庄重肃穆的人体器官捐献者缅怀仪式在这里举行。尹艺蓉专门从南充赶过来，再看看孩子。孩子小名叫朋朋，大名叫周山麒，2015年5月9日，年仅6岁的朋朋因脑瘤医治无效去世，经过一番悲痛的考虑，尹艺蓉决定捐出朋朋的肾脏。

“孩子还那么小，就这样离开了，我大哭了一场。”回忆起当时的情景，尹艺蓉眼眶湿润，“希望孩子以另一种方式活在这个世界上。”

“朋朋，你现在还好么？不管你的肾脏现在活在世界上的哪一个角落，都希望它能健健康康的……”拆开专门给孩子带的陀螺玩具，尹艺蓉仔细地拼接起来，泪如雨下。

当天，多名器官捐献者的家属也到场，表达对亲人的哀思。2016年，都江堰味江陵园“捐献者纪念广场及人文教育基地”落成，这是四川省首个器官捐献者纪念广场。

69岁的程福军老人把妻子的照片设成手机屏幕，只要一按手机，妻子的音容笑貌犹在眼前。“我爱人生前是个大美女，你们看看！”一边红了眼，一边却又替妻子开心，“生前，她就一直想在死后捐出遗体，现在，她的愿望实现了啊……”

程福军妻子曹阳去年因肺癌不幸离世，在去世前叮嘱家人一定要捐出自己的遗体用于医学研究。程福军含泪签下了捐献书。

器官捐献，这份“生命的礼物”，让爱延续。2010年3月启动公民逝世后器官捐献试点工作至今的8年来，我国公民逝世后捐献的器官累计挽救了4.6万余人生命。

据中国红十字会中国人体器官捐献管理中心副主任侯峰忠介绍，截至今年3月28日，我国已累计完成公民逝世后器官捐献达1.65万例，捐献器官近4.65万个，累计报名登记42.2万人，年捐献和移植数量居亚洲首位、世界第二。

器官捐献工作推广形势仍严峻

记者调查发现，虽然近年发展态势良好，但我国器官捐献工作推广形势仍然非常严峻，人体器官存在巨大的缺口，一些患者在等待中离开了这个世界。

“据卫生部门统计，我国每年等待器官移植的患者超过30万人。”中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心负责人刘利说，让生者延续，逝者重生，人体器官捐献这项“生命的接力”工程还面临缺口日益增大的挑战。

《中华人民共和国红十字会法》明确规定，参与、推动遗体和人体器官捐献工作是红十字会的法定职责。

“然而，现在还有不少省份没有组建专门的器官捐献组织管理机构，体系尚未健全。”刘利说，器官捐献工作任重而道远，自愿捐献观念需要普及，地方性法律法规的订立也需要加快提上日程。

“在我们医院，每年器官移植手术只能做几百台，因为捐献的人有限，远远不能满足需求，一些病人因为等不到器官而离世。”四川大学华西医院器官移植中心主任杨家印说。

成都市民刘女士的丈夫前年得了肾衰竭，一直在等待合适的肾脏做移植手术，“已经等了快两年，我们都要绝望了。”刘女士说，等待的人太多了，而捐献者太少。

完善人体器官捐献与移植制度体系

面对器官需求缺口不断扩大的形势，有关人士建议，进一步完善我国人体器官捐献与移植制度体系，推进器官捐献工作法制化、规范化。

杨家印说，政府、社会、公众多方需要加强协同，共同推广宣传器官捐献的意义，让更多生命得到延续。同时，希望加强器官捐献体系的公开透明，让更多人打消顾虑，加入自愿捐献者行列。

四川大学华西医院器官捐献协调员鄢伟说，器官移植的最佳时间一般在24小时以内，因而器官“重生”的时间非常宝贵。“我们经常遇到家属临时反悔，不愿意捐献了，非常可惜。”鄢伟说，当前一些人对器官捐献存在误解，觉得一旦同意捐献器官，医院就不会积极抢救了。其实，无论任何时刻，患者只要存在一线生机，医院都绝不会放弃。

在刘利等人看来，国家可以探索完善对器官捐献者的激励和优惠政策，鼓励更多人参与其中，推动器官捐献事业的长远发展。尤其是地方可以加快出台一些激励措施。

“在我们传统意识中，死亡是一件令人避讳的事情，加强死亡教育，树立积极的死亡态度，更有利于促进器官捐献事业的推广。”刘利说。

（记者董小红）