谁说90后爱养生就不奋斗打拼了？

近年来，青年人中刮起了一阵养生保健风。保温杯+枸杞、艾叶草泡脚、推拿刮痧……在人们的印象中，这些本应该是中年大叔和老年人才有的养生行为，也逐渐成为了90后乃至95后等青年人的日常生活。

此前，中国青年报社社会调查中心的一项调查显示，79.6%的受访90后开始关注养生信息；对于90后群体普遍开始关注健康养生，50.7%的受访90后认为原因是工作生活压力大。由于现代社会的快节奏和大压力，以独生子女为主的90后，承担了父母、家庭以及社会太多的期待，这些都让他们感到来自不同方面的压力。同时，90后是真正的互联网原住民，他们长期沉浸在虚拟的互联网社交环境中，减少了相关的线下社交活动以及和家人朋友的沟通，这也进一步放大了青年人的压力问题。所以，90后盛行养生保健也不足为奇了。

有人担心，90后正处于奋斗打拼的年龄，过早地过起“老干部”的生活会不会导致他们失去拼搏向上的斗志。其实，这种担忧并没有必要。一代人有一代人的生活方式，青年养生说白了就是青年人更注重身体健康和生活品质的提升。何况，身体是革命的本钱，有了健康的身体才有中流击楫的勇气。所以，我们看到90后正积极行动起来，掌握必要的养生知识，回归健康规律的生活方式，为自己的未来奠定健康的基础。

随着经济与城市化的快速发展，现在的年轻人在大城市里打拼确实面临着孤独感、渺小感、无力感等问题，内心的压力也难以得到释放。如何才能行之有效地引导90后从容地释放压力，触摸他们的内心世界，给他们多点关爱呵护，或许这些才是社会应该认真思考和关心的。

（刘琛）