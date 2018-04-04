陕西结核病发病率下降明显

近日从陕西省卫生部门获悉，该省结核病报告发病率由2011年的67.9/10万下降到2017年的52.6/10万，有效避免46万人受感染，减少发病人数4.6万人。

据介绍，陕西省近年来将结核病防治纳入民生工程，建立了防治重大疾病工作联席会议制度，省财政连续9年每年落实省级防治经费1492万元，平均每位结核病患者享受补助约800元。从2012年起，该省将耐药结核病纳入重大疾病保障病种范畴；2015年，参加新农合的结核病患者在门诊看病可报销70%；2017年，全省实施疾病预防控制八大行动，将结核病贫困患者和耐药结核病患者纳入精准扶贫管理范畴。

该省自2015年来按照专病专防策略要求，全面推行新型结核病防治管理办法，各县（区）设立定点医院收治结核病患者，疾控机构与医疗机构间的医防合作和资源进一步整合，形成了疾控机构、定点医院、基层医疗卫生机构上下联动、协调配合的工作机制。在全省结核病综合防治示范县（区）创建工作中，创建县（区）大胆探索结核病筹资、诊疗、管理方面的新方法和新技术，目前已有9个县（区）通过省级现场验收并被授牌。

同时，2016年和2017年连续两年，该省省级财政拿出专项资金为县（区、市）定点医院配发了一批LED显微镜和结核病原分子生物学快速检测设备，大大缩短了患者就诊时间，提高了耐药检测效率，为临床合理用药提供了有力支撑。