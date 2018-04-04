当心“网瘾”盯上老年人

笔者的姥姥80多岁，最近在家人手把手的指导下学会了用手机、发微信。到了耄耋之年，赶上了互联网时代的末班车。

最近发现，每到深夜，常常接姥姥打来的电话，那边却无人作声。后来得知，原来她躺在床上玩手机时，不小心误拨了电话，导致不少亲友“中了招”。看来这手机成瘾症，不光是年轻人有，老年人也容易“感染”，且更容易“受伤”。

老年人患上手机瘾，耽误休息、影响睡眠不说，还容易遭受不法信息的侵害。姥姥平时爱看养生知识，却又缺乏分辨能力，时常被诸如“某某致癌”“食物相克”等信息误导，成了健康谣言的受害者。由于无法区分某些手机应用中的正常内容和广告内容，她还在无意中下载了很多“垃圾应用”，搞得家人苦不堪言。

姥姥使用手机的遭遇，或许也正是当下新媒体生态的一个缩影。技术的便捷和普及性，为更多人使用手机和网络创造了条件，填补了所谓的“技术鸿沟”。但由于缺乏足够的鉴别能力，老年人群体也往往首当其冲地成为不法信息的受害者。帮助老年人戒掉手机瘾和网瘾，形成健康合理的使用习惯刻不容缓。

和孩童需要监护人的指导一样，老年人也有必要在家人的帮助下使用手机和网络。作为晚辈，既要以身作则，也要循循善诱，让老人合理、适度地上网并掌握一定的信息辨别能力。对于健康谣言、违法广告等内容，要及时辟谣、屏蔽。

除此之外，对于互联网企业，也应当有更严格的监督和处罚措施。目前网络上的谣言和不法广告等信息，正是针对老年人看重健康而又乏判断力的状况，其形式隐蔽，但危害不容小觑。创造清朗的网络空间，需要各方的共同努力。这反过来也给创业者提了个醒，为老年人提供基于互联网的优质服务，或许正是下一个“蓝海”。