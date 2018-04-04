有机食品须加强认证监管

“有机大米”“有机蔬菜”“有机猪肉”……近年来，有机食品以安全、健康、营养的形象赢得广大消费者的心，越来越多的“有机食品”出现在各大超市和电商平台，且价格不菲。对此现象，有业内人士指出，普通消费者很难从外观上辨认出产品是否真为有机食品。许多超市所谓的有机食品是否真能达到有机产品标准，还是得打个问号。

何谓有机产品？根据我国《有机产品》国家标准规定，有机产品是指生产、加工、销售过程符合该标准的供人类消费、动物食用的产品。《有机产品》国家标准规定，有机产品生产过程中不得使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂、饲料添加剂，以及基因工程生物及其产物。

产品必须经过权威机构的认证，才能被冠以“有机产品”。但是，一些商家为了逐利，打起了“概念牌”，导致了市场上一些声称有机的杂粮、蔬菜等农产品，没有经过认证；或者种植基地经过了有机认证，但包装、加工等环节没有获得认证。这样，就很难成为真正的“有机产品”。

认证，要实地考察食品是否按照认证体系生产，产地、生产、加工、仓储、运输、贸易等是不是合乎认证要求，还要进行实地检查评估，必要时派检查员对土壤、产品抽样，由申请人将样品送指定的质检机构检测。

据业内人士透露，目前有机认证由第三方认证公司收费执行，企业规模是认证的重要因素，认证过程带有利益纠葛，这就妨碍了认证的公正与客观。而网上广泛存在“有机食品认证服务”，宣称可以代理认证，并承诺可确保“一次通过”，也让人对认证的公信力产生怀疑。甚至，少数企业只是很少一部分产品得到了认证，所有产品也都跟着贴上了有机牌。

有机产品认证，需要监管部门给力。一方面，落实标准要严，对有机产品生产企业进行动态管控，对不符合《有机产品认证目录》进行生产的，坚决予以退出。另一方面，建立有机产品的监管联动机制。有机食品进入市场后，农业、质检等相关职能部门需通力合作，加强市场动态监管，严厉查处企业违法违规行为，尤其是对流通领域、销售领域，更应不定期进行风险监测。另外，必须建立相关的责任追究制度，明确认证第三方和生产企业的责任。

江西新余市 廖海金