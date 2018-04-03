开启肺癌耐药患者再次活检绿色通道 早诊早治为生命“续航”

人民网北京4月3日电 （ 陈瑾昱 耿一文）为推动中国肺癌规范化诊疗体系的建立，规范肺癌从活检、诊断到治疗的流程，“针·爱”肺癌再检绿色通道公益项目（以下简称“针爱绿通”项目）近日在朝阳医院正式启动。该项目由中国医药教育协会联合全国各地医院发起，为经过靶向药EGFR-TKI治疗后耐药的非小细胞肺癌患者建立再次活检“绿色通道”，缩短检测、病理及报告的流程时间，帮助耐药患者早诊断早治疗，改善预后和生活质量。

“针·爱”项目是什么？“针爱绿通”项目将在朝阳医院呼吸科建立再次活检绿色通道，提高患者病理取材和诊断环节的效率。该项目主要是针对晚期非小细胞肺癌患者，给予患者全程关爱。

项目申请需要符合哪些条件？患者需要同时符合以下条件：经过口服一代EGFR-TKI药物治疗超过半年，发现疾病进展，并明确评估为影像学进展；外院未做过组织检测；经项目医院项目医生医学评估后，认为适合再次活检的患者。

如何申请？患者可通过项目医生推荐扫描二维码，关注“针爱绿通”公众号并完善个人信息，经过主诊医生的审核后，可通过绿色通道排队进入后续流程，通过组织活检进行确诊，根据检测结果指导后续临床的治疗。

首都医科大学附属北京朝阳医院副院长、北京市呼吸疾病研究所副所长童朝晖呼表示，我国是肺癌大国，在一代EGFR-TKI肺癌靶向药物上市后，患者预后显著改善。但用药一年左右，患者会出现耐药的情况，再次活检可以及时发现病情进展，找到耐药原因，制定更有针对性的治疗方案。针爱绿通项目其实也是一种多学科诊疗，患者可以得到多学科更全面的会诊，节约流程时间实现更快就诊。

首都医科大学附属朝阳医院呼吸科三病区主任张予辉介绍：“使用一代EGFR-TKI的患者约在8-14个月出现耐药，约三分之二的患者是因为T790M突变而产生耐药。通过再次活检明确耐药机制，然后再有针对性地进行下一步的方案选择和治疗。之所以推荐活检而不是血检，是因为血液的敏感性、特异性都不如组织，一部分患者会出现假阴性的情况，目前国内外的指南和专家共识都推荐优先进行组织检测。