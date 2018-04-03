2017广东企业创新能力500强发布 康美位列医药企业第2位

3月30日，2017广东企业创新能力500强榜单发布，康美药业凭借在中医药领域突出的创新能力，位列上榜医药企业第2位，位列总榜单第27位。

榜单评选指标包括企业发明专利、著作权、研发中心水平、科技成果转化能力、高科技人才力量(副高及以上)等，是对广东高新技术企业的一次全面摸底。此次纳入评选的有2万多家广东高新技术企业，广州入选企业有134家、深圳130家，广深上榜企业占总企业数量的一半以上，深圳的“巨无霸”科技企业多，创新能力在中国领先，所以企业也“拔尖”，前十强中有6家深圳企业，华为、腾讯、比亚迪排名前三，可见广州企业的综合能力强、创新能力均衡。

分析人士指出，此榜单的发布，对于广东省首次全面评价企业创新能力，立足实际，谋划新时代广东改革发展，坚定不移实施创新驱动发展战略具有重要意义。

据康美药业有关负责人介绍，作为国内大健康产业的龙头企业，康美药业一直遵循“健康中国”发展理念，牢记“发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力”，专注于中医药事业的传承与创新，积极探索大健康产业发展新路径，新方向。通过组建一支由陈可冀、王众托等6位中科院、工程院院士及众多国医大师组成的专家委员会，在广州和北京设立康美药物研究院，拥有“国家企业技术中心”等17个国家及省部级研发平台和14个自主研发平台，已开展中药国际化、中药标准化等国家及省部级重大项目近百个，主持和参加制定国家、行业标准数十项，获批国家或国际组织认证的实验室3个，获得省级及以上科技奖励7项，获得近200项专利，是国家技术创新示范企业和国家智能制造试点示范企业、国家知识产权优势企业。