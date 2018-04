研究发现女性少食用红肉 患结肠癌风险大降

美国侨报网近日刊文称,研究发现,经常吃红肉的人患远端结肠癌的几率比其他人高。研究指出,如果女性避免食用红肉,患结肠癌的风险将会大大降低。

文章摘编如下:

研究人员研究了牛肉与结肠、直肠癌的风险关系,并将牛肉与家禽、鱼类或素食饮食进行了比较。

这项发表在最新一期《国际癌症杂志》上的研究表明,以前的研究称,食用大量红肉和加工肉类会增加结直肠癌的风险,但研究人员也指出,对于引发癌症的特定饮食模式和肠道癌如何发生的信息还了解不足。

研究人员发现,经常吃红肉的人患远端结肠癌的几率比其他人高。结肠癌一般发病于结肠下行部分,这部分也是储存粪便的地方。

该研究负责人、利兹大学 (University of Leeds)营养流行病学协会和西班牙巴斯克大学(University of the Basque)研究员德豪雷吉(de Jauregui)指出,不同类型的红肉和饮食模式对肿瘤位置的影响,是目前治疗研究大肠癌所面临的最大挑战之一。

此次研究还具有一定的局限性,未来还需要进行更大规模的研究,以为那些有结直肠癌家族史的人士和预防工作提供更多有价值的信息。

根据美国联邦疾病控制和预防中心(CDC)的数据显示,在女性中,结直肠癌是导致癌症相关死亡的第三大病因,也是排在乳腺癌和肺癌后最常见的第三种癌症。2014年美国有24517名妇女死于该疾病,确诊人数达66596人。

这项新研究使用了来自《英国妇女定群研究》(the United Kingdom Women's Cohort Study)的数据。世界癌症研究基金在1995至1998年间招募了32147名妇女,并对她们追踪调查了17年。研究开始时,参与者的平均年龄为52岁。最后共发现结直肠癌患者462例。

在这些被调查者中,65%被归类为食红肉者,3%为食禽类者,13%为食鱼者,19%为素食者。

在这项研究中,吃家禽、吃鱼的人和素食者一般较年轻,体重指数较低,而且比吃红肉的人更有体力活动。素食者的患癌风险率与红肉食者相比反差最大。

研究人员指出,除了红肉以外,饮食中的其他食物可能也有助于降低结直肠癌的风险,包括牛奶和全谷类食品。