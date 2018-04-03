清明养生重在养肝，这款食疗方不能错过！

“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。”距离清明节没有几天了，清明节是二十四节气里面最受人们重视的节气之一当然了，清明节同样也是春季养生最重要的一个节气，那么在清明节前该如何养生呢……

“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。”距离清明节没有几天了，清明节是二十四节气里面最受人们重视的节气之一(因为要放假，哈哈哈~)。当然了，清明节同样也是春季养生最重要的一个节气，那么在清明节前该如何养生呢？下面小编将推荐一款适合在清明节前养生的食谱：银耳莲子羹。

银耳的营养价值

银耳既是名贵的营养滋补佳品，又是扶正强壮的补药。历代皇家贵族都将银耳看做是“延年益寿之品”、“长生不老良药”。银耳性平无毒，既有补脾开胃的功效，又有益气清肠的作用，还可以滋阴润肺。另外，银耳还能增强人体免疫力，以及增强肿瘤患者对放、化疗的耐受力。

所需食材：银耳、桂圆、莲子、百合

具体做法：

1、先将银耳用冷水泡，待发后，去根部，撕成小块。

2、然后锅中清水多放一些，银耳用大火煲一个半小时，再放入莲子、百合。

3、莲子和百合煮至软化后，放入去壳的桂圆干再煮15分钟。

4、煲好后关火，这时再放入冰糖即可。

怎么样，是不是很简单呢，如果你也想在明清节养养生，又喜欢喝银耳的话那就赶紧动手做一份吧。