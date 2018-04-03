过敏严重可能是“雄树”惹的祸

春天是过敏高发季节。一到春天，不少人就开始打喷嚏、流眼泪、眼睛痒。美国园艺学专家研究发现，美国人感觉自己的过敏症状逐年严重，可能和城市绿化种植了越来越多产生花粉的雄性植物有关。

花粉只由雄性植株产生。雌性植株被授粉后才会有果实和种子。美国园艺专家托马斯·奥格伦建议，解决城市居民花粉过敏问题，可以考虑在城市绿化中适当种植雌性植株，雌性植株能吸附大量花粉。

据美国媒体日前报道，奥格伦发现，上世纪７０年代之前，美国城市街头的树木以榆树为主。但上世纪８０年代，荷兰榆树病席卷美国，数百万棵榆树死亡。根据美国农业部的指导，美国各地重新种植了大量的雄性植株，雄性植株不产生果实和种子，便于市政部门的管理。

奥格伦用“植物性别歧视”来描述这种现象。例如早在１９４９年，美国农业部给出的指导手册说，在选择街道景观树木时，应当选择雄性植株，以避免雌性植株种子散落带来的麻烦。美国农业部随后向市场供应的红槭树苗及苗圃中培育的树苗都是雄性植株。

随着时间的推移，越来越多的树苗供应商会在柳树、白杨、桑树等雌雄异株的植物中选择供应雄性植株，并专门培养雄性植株。美国街头开始出现没有种子的柏树、没有荚果的皂荚树等，刺柏、紫杉等矮生灌木丛也都是雄性植株。

然而，随着树木逐年成熟，雄性植株的弊端开始显现。奥格伦表示，大部分植物的花粉颗粒较大、形状特殊，很难传播太远的距离。城市居民的过敏原大都来自生活工作地附近种植的各种雄性植株产生的花粉，随着树木的高大成熟，人们的过敏症状逐年严重。