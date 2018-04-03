南方菜那么甜为啥还不胖？人家吃得少

很多人说南方的菜都很甜，为什么南方人胖的少呢?其实上海菜相对于北方菜来说，价格贵分量小!总量吃得少，自然不会胖。

在山东或东北下馆子，盘子大，一般还都装得满满的，尤其是那种大锅炖菜，一上来就是一大盆，两个人点1~2道菜，可能还会剩。北方饭店有时候连米饭、馒头还可以免费加，很容易吃到饱甚至撑的程度。

而在上海的本帮菜馆，每个菜盘不是很大，菜也不会装得特别满，会留白边。两个人只点2道菜，可能只能吃5~7成饱，而且主食米饭可能还要花钱。其实不只是上海，整个南方尤其是江浙沪基本都是这样。热量再高的食物，吃得少，摄入的总热量少，就不容易胖。

况且，虽然上海菜确实浓油赤酱，但油的用量和其他菜系比是差不多的，甚至会低于很多川菜热炒。说到糖的用量，其他菜系也都会加糖，只是因为很咸或者是辣，甜味就被掩盖住了。而上海菜没有那么咸，一点辣味都不会有，所以甜味就很突出。比起热量，不一定会特别高。(营养师 晶晶汤)