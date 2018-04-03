孩子夜间腿疼，是生长痛吗？

山西省人民医院副主任医师,从事儿科临床工作近10年，有较丰富的临床经验。

问：5岁的雯雯一到晚上就喊腿疼，偶尔几次还会从睡眠中疼醒,哭闹一夜，把全家人弄得都睡不好，但他腿上一点磕碰和红肿也没有，并且奇怪的是，到了第二天早晨就说不疼了，孩子能跑能跳、能吃能喝。这是怎么回事？

答：进入春季，气温上升，孩子们脱下厚重的冬衣，换上轻便的衣服在户外欢快地活动。近日，医院的儿童保健科门诊，每天都会接诊到不少来看“腿疼”的幼儿。仔细询问会发现和雯雯的症状基本相同，其实就是“生长痛”。

生长痛不是疾病，在2岁~13岁的儿童（多为男孩）中较多发生，由于孩子生长快，加之春季人体新陈代谢旺盛，生长激素分泌增多，孩子骨骼生长迅速，而肌腱发育与其不相匹配，特别是当孩子营养跟不上、剧烈运动后，在孩子膝关节周围、小腿的前侧就会出现酸痛感。

判断生长痛有以下几个主要特征：1、多为下肢疼痛；2、多为肌肉性疼痛；3、疼痛多发于夜间；4、孩子疼痛的部位没有肿胀或者发热；5、孩子白天不疼，活动时不疼；6、孩子没有发烧等其他不适症状。

提醒家长，生长痛的发生，多半是断断续续的，如果宝宝的疼痛是持续性的，就很有可能是其他疾病造成的，因此，如果宝宝出现疼痛症状，最稳妥的做法还是带宝宝去医院做检查，排除其他疾病的可能。（张婷）