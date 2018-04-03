恰当运动对缓解 骨质疏松症有好处

数据显示，在中国用于治疗骨质疏松性骨折的直接费用高达1.5亿美元，15%—33%患者在1年内死亡，椎体再发骨折风险增加5倍，髋部再发骨折发生率增加2倍。

骨质疏松的患者初期并不会有明显症状，但会出现骨痛、骨痛使患者活动灵敏度下降，弯腰屈膝等功能活动受限，增加患者卧床时间，骨质疏松后期最严重的的结果就是发生脆性骨折，增加家庭经济负担、引起再发骨折，甚至导致死亡。

专家表示，如果真的患了骨质疏松，也不用过于紧张，通过长期合理的药物治疗和调整生活方式，可以尽量把风险降到最低。

在调整生活方式方面，市民可以吃富含钙、低盐和适量蛋白质的均衡膳食，不宜空腹喝牛奶，睡前喝杯酸奶，为了增加钙盐的吸收和摄入，有必要增加动物性食物，尤其是海产品，以补充高质量的蛋白质、钙、磷、维生素等。

要注意适当户外活动，有助于骨健康的体育锻炼和康复治疗，户外运动不仅能促进骨密度增强，还可以因为太阳的照射，增加人体维生素D的合成，每日晒太阳20分钟左右，对骨质疏松症有很好的预防作用。

避免嗜烟、酗酒，适量饮茶和慎用影响骨代谢的药物等，香烟中的尼古丁抑制毛细血管形成和成骨细胞分化，酒精会抑制新骨的生成，二者都对骨量有着不可逆转的影响。采取防止跌到的各种措施，如保持正确的坐姿、站姿和行走姿势，注意是否有增加跌到危险的疾病和药物，再强自身和环境的保护措施，比如各种关节保护器等。

同时，还要服用骨健康基本补充剂。钙的生理功能主要是构成机体的骨髓牙齿和维持神经、血液的正常功能，中国营养学会推荐的常人每天摄入量为800mg，50岁以上人群1000mg，孕妇及哺乳期妇女应当补充足够的钙剂，建议每天摄入量为1500mg。但根据调查，我国城乡居民每天饮食钙摄入量为388.8mg，不到推荐量的一半，需要进行额外补充。目前市面上的钙剂种类繁多，主要有4类，分别是碳酸钙、乳酸钙、柠檬酸钙和葡萄糖酸钙，它们各有长短，选择时应该选取钙含量高和吸收率高的产品。

很多人认为，骨质疏松症患者的骨头很脆弱，易骨折，不适合运动。确实，骨质疏松症患者的骨头是很脆弱，容易骨折，但并非不适合运动。专家表示，骨质疏松症患者适当选择恰当的运动训练，对于病情的缓解有很多好处。