初春，当流感遭遇肺炎

不久前的全国流感大流行让不少人印象深刻。据往年数据，广州在三四月到六月或又将迎来流感小高峰。广州市预防医学会副会长王鸣主任医师提醒，2岁以下儿童患上流感后容易发生严重并发症，以继发细菌性肺炎最为常见，主要致病菌就是肺炎球菌。

流感、细菌性肺炎都是常见呼吸道疾病，当两者在同一个身体“遇见”，却可能因为协同作用而引发一场“致命邂逅”。动物实验显示，流感病毒伴肺炎球菌感染大幅增加死亡风险。

广东省妇幼保健院儿童呼吸科主任医师李增清介绍，流感合并肺炎往往导致病情急转直下。该院近期收治一名1岁多的宝宝，从流感到出现“白肺”、呼吸衰竭只用了一两天。“最让我们头痛的是，临床发现对青霉素耐药的肺炎高达五六成，处理更加棘手。”更有研究指出，我国肺炎链球菌多重耐药比例达83.3%。

除了肺炎，肺炎球菌还是引起儿童脑膜炎、菌血症等严重疾病的主要病原菌，也是引起急性中耳炎和鼻窦炎等的常见病因。王鸣指出，肺炎球菌平时“埋伏”在人的鼻咽部，当某些情况下下行至下呼吸道或其他部位，或者当人体抵抗力下降，如患上流感时，才会导致感染。

除了治疗上的困难，经济负担也是一个现实问题。李增清表示，儿童肺炎病例视乎轻重，医疗费用“从两三千元到十万八万元都有”。另据统计，广州、深圳儿童因肺炎链球菌性脑膜炎住院，平均直接医疗费用在两万元以上;因肺炎链球菌性菌血症住院的0~2岁和2~4岁儿童，平均费用为约1.5万元及约3.7万元。这尚未包括治疗期间的陪护费、交通费、护理费等间接支出，以及由此导致的家庭收入损失。

预防防线筑起来——

防肺炎：2016年，13价肺炎球菌疫苗正式在中国内地上市，适用于6周龄到15月龄的宝宝。专家建议在宝宝6月龄以前完成3针基础免疫程序，再在12~15月龄时接种一次作为加强免疫，以获得最佳保护效果。由于每两针之间需要间隔4~8周，如果不能在宝宝4月龄以前即开始接种第一针，就无法在6月龄前完成3针基础免疫。特别提醒孕妈妈们，宝宝出生头6个月是疫苗接种的密集期，建议提前规划各疫苗接种时间，以免错过接种“时间窗”。

防流感：广州市白云区妇幼保健院儿保科主任邵小飞说，宝宝从出生起，就要接种多种疫苗来抵御传染病的困扰，但并不是打一针就能马上产生抗体，很多疫苗要接种好几次才能产生效果。另外，有些疫苗并不适合小宝宝接种，比如流感疫苗就要等到宝宝满6个月才能接种。而不到6个月的宝宝，正是抵抗力最弱、最容易被传染的高危人群，如果大人生病或身上携带某种病毒，就有可能传染给宝宝。

“同样的病毒，成人也许并不发病或病得较轻，而抵抗力弱的小宝宝就容易被传染，而且有可能病得更严重。像小宝宝得了流感，就非常容易转为肺炎，一些治疗流感的药物对这些孩子却不能用、慎用或者耐药，所以治疗的难度大，很容易出现生命危险。所以，美国疾病预防控制中心、美国儿科学会、我国疾病预防控制中心提出了‘家庭流感防控圈’这个概念。”北京中医药大学附属中西医结合医院原儿科主任张思莱医师说。孩子需要接种的特殊疫苗，家人同样要接种。如果逢秋冬季，最好接种流感疫苗。



