医保异地结算 要避免监管真空

最近，有人向媒体反映，一些商业机构在国家医保资金上，打起了黑心算盘，变着法儿赚老百姓的保命钱。在海南省三亚市的部分医保定点药店，医保资金被用来购买床单被罩、卫生纸等生活用品，生意很是红火。

药店准许使用医保卡购买生活用品，这种套保行为在不少地方都不同程度地存在，属于监管方面的一个共性难题。但三亚市此次被曝光的套保行为呈现出两大特点：其一，这些药店套保无所顾忌，药店几乎变成了“百货超市”。其二，他们还针对外省的医保卡进行套保，药店摆出“黑龙江省、哈尔滨市医保结算”等招牌，这种做法在过去未曾听闻。

异地套保以医保异地结算为前提。医保跨省异地结算是近期才推出的医改举措，很多地方目前还处于探索阶段，可见此次“异地套保”属于苗头性事件，这类套保除了危害医保基金的安全外，还会影响医保跨省结算这项改革的进程与效果，因此这种新的套保方式更值得警惕。

早在2016年，当很多地方仍处于省内异地结算的探索阶段时，海南省就已率先实现了跨省异地结算全覆盖。改革的先行者先遇到一些问题，这是可以理解的，改革本身就是不断发现和解决问题的一个过程。问题在于，如何敏锐地发现医改进程中的这些新问题，并及时完善相关规则，避免改革试验田里的这些杂草继续生长蔓延。

首先，要为医保个人账户资金寻找更好的出路。这类套保行为套取的是医保个人账户里的钱，如果这些钱不能拿出来共济，属于持卡人“个人的钱”，不用就会贬值，那么任何规劝持卡人不要套取这些钱的理由，都会显得苍白无力，这是药店销售生活用品现象屡禁不止且监管十分困难的根本原因。

其次，要建立与跨省医保异地结算相适应的费用监管方式。对于此次异地套保，三亚市相关部门认为没有文件规定和监管义务，就是两地监管协调不力的一个例证。再加上外省医保卡到本省消费，还可以带动本地的经济发展，本地不仅缺乏监管动力，甚至还存在默许和放纵的动因。这些问题，都是阻碍这项医改措施的绊脚石，应放在跨省医保异地结算规则的总框架内加以思考和完善，避免出现监管真空。