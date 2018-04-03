近日，来自北京、山东等7个省市自治区的医学专家齐聚交流行业发展现状，并启动了大华北代谢手术临床资料数据库建设，首都医科大学附属北京友谊医院副院长张忠涛透露，目前中国已成为全球肥胖和糖尿病人最多的国家。

肥胖症又一次受到了业内的高度关注。肥胖和超重是引发糖尿病、高血压、心脑血管等疾病的重要诱因，这个观点已被大量的医学临床数据和研究结果证实。清远市人民医院营养科主任黄启亚表示，医学体重管理最重要的是突出减重的科学性、专业性、安全性、有效性，减肥门诊主要关注超重或肥胖合并糖尿病、青少年肥胖、产后肥胖、肥胖合并高血压、肥胖合并多囊卵巢综合症、肥胖合并睡眠呼吸暂停综合征以及亚健康患者，提供非药物或药物减肥建议，重塑健康生活方式。

肥胖可谓“有百害而无一利”

由于不健康的生活方式和不科学的饮食习惯，肥胖人群日益增多，全世界体重超重人群高达6亿，中国超重和肥胖人数约为两亿，糖尿病患者人数约为1.1亿，双双居世界首位。肥胖已经成为全球“公敌”，世界卫生组织将肥胖确定为十大慢性疾病之一，它也是当今社会仅次于吸烟的致死原因。

据2017年中国健康调查报告统计，中国人肥胖率已增至总人口的17%左右；有数据显示，因地区差异，北方的肥胖及其合并症的发生率明显高于南方。

“许多肥胖患者都伴有呼吸暂停综合征，也就是咱们常说的打鼾，缺氧时间久了很容易引发脏器衰竭。”专家介绍，过去，肥胖人群只能通过节食、运动的方式来减肥，但效果甚微。近年，通过微创外科治疗以肥胖症及糖尿病为代表的代谢性相关疾病越来越成为学科发展热点，该技术在发达国家已有近20年的发展历史。

据悉，肥胖可导致9大类疾病，如糖尿病、胰岛素抵抗、痛风等代谢并发症；高血压、冠心病、脑卒中等心脑血管疾病；睡眠呼吸暂停、哮喘等呼吸系统疾病；脂肪肝、胃食管反流等消化系统疾病，月经失调、不育、多囊卵巢综合症等生殖系统疾病，以及各类肿瘤、尿失禁、骨关节病、焦虑抑郁等疾病，可谓“有百害而无一利”。

作为一种慢性疾病，肥胖必须治疗。如何界定肥胖？国际上通用以体重指数（BMI）来划分，通常女性的正常体重指数为21—23，男性的正常体重指数为22—24。超过正常数值，但低于28的，界定为超重；在28以上的，则属于肥胖症的范畴。也就是说，体重指数超过28的，即使目前还没有任何症状，也需要及时就诊，寻求医生的帮助。

手术减肥并非适合

所有肥胖症患者

在业内看来，减重手术不仅能迅速减轻患者的体重，还能有效改善大部分肥胖患者并存的血糖代谢紊乱，从而稳定血糖，使患者远离糖尿病的困扰，肥胖症合并的高血压、高血脂患者，术后也能得到很大程度改善。

有医护人员针对2017年接受减重手术的患者进行持续定期的术后随访，结果显示：患者平均减除多余体重的75%，最多减掉的体重就有180斤；Ⅱ型糖尿病缓解率达到100%，Ⅱ型糖尿病治愈率达到92.9%，高血压治愈率达89%，呼吸睡眠暂停综合征治愈率达97%，脂肪肝及高血脂的治愈率达91%。所有手术病人都安全恢复，没有出现严重并发症和死亡，平均住院日自9.6天缩短到6.7天。

据了解，肥胖是一种疾病，通过常规减肥手段，有的患者可能短时间瘦下去，但最后总会反弹。专家表示，这是因为身体瘦的时候，较低的脂肪水平会促进激素分泌，刺激食欲的同时减慢代谢。另外，超重人群通过节食、运动、服药等方法减肥，过程都相当痛苦且难见成效，还会对膝关节、踝关节等部位造成损害，对于因肥胖严重影响生活质量和健康，且采用常规减肥方法收效不大的患者，就需要考虑手术减肥。

一般而言，身体质量指数（BMI）超过32的患者，手术是最有效的减肥方法，并且可以降低糖尿病的发病率。不过，手术减肥并非适合所有肥胖症患者。专家表示，经明确诊断患有Ⅰ型糖尿病或胰岛功能衰退的患者，或有抑郁症等精神、心理疾病的患者，均不适合手术减肥。选择手术前，患者一定要到正规医院检测，并咨询专科医生。

管住你的嘴 迈开你的腿

据了解，大多数年轻Ⅱ型糖尿病患者多与肥胖有关，而导致超重和肥胖的基本原因是摄入和消耗的能量不平衡。特别是长时间坐的生活方式、体育运动量少；饮食习惯不良、进食多、喜甜食或油腻食物则使摄入能量增多。

清远市人民医院营养科主任黄启亚表示，医学体重管理最重要的是突出减重的科学性、专业性、安全性、有效性。因此，专业医生在整个减肥治疗过程中起主导作用。在医学体重管理的营养治疗中，采用“三师（医师、营养师、健康管理师）共管”模式，“三师共管”模式有助于健康减肥，科学管理体重，减少慢性疾病的发生。

减肥门诊主要关注超重或肥胖合并糖尿病、青少年肥胖、产后肥胖，肥胖合并高血压、肥胖合并多囊卵巢综合症、肥胖合并睡眠呼吸暂停综合征以及亚健康患者，提供非药物或药物减肥建议，重塑健康生活方式。

黄启亚提醒说，糖尿病是一种同生活方式密切相关的代谢性疾病，保持健康的生活方式不仅能预防、延缓糖尿病的发生和发展，甚至能逆转许多糖尿病前期人群。“糖尿病前期人群主要通过改变生活方式来进行干预，换句话说，就是管住你的嘴，迈开你的腿。”

他建议，一要合理饮食。总热量的摄取不要太高，多吃低热量、低脂肪、低蛋白、高纤维的食品；改变不规律的作息，尤其是频繁熬夜应酬、暴饮暴食。二是要合理运动。慢性、有氧和持续的运动对糖尿病的预防最有益。每天进行30分钟轻微出汗的有氧运动，能够减轻体重。如果单靠改善生活方式干预无法控制病情，应在医师的指导下进行药物治疗。