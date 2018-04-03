四川读者卢女士咨询：我家孩子今年13岁，最近脸上长了许多青春痘，让他很烦恼。当地中医给开了一个方子：取枇杷叶、桑白皮、夏枯草各15克，金银花、连翘、黄芩各10克，海浮石50克，生甘草7克，用水煎两次，药液混合，每日一剂，分两次服下，7天一个疗程。请问这个方子能用吗？

成都中医药大学中医药情报部副研究员蒲昭和解答：痤疮是皮脂腺的慢性炎症，好发于面部和胸、背等处。中医认为，这是肺经风热熏蒸，加上吃多肥甘辛辣导致肺胃之火上蒸、肺气郁闭而成。治疗上应该以清肺胃郁热、凉血利湿为主。

本方中，枇杷叶味苦，有清泻肺胃之热、利尿、止渴的功效；桑白皮既能助枇杷叶清肺热，又兼利水，可使热随小便而去，这两味是方中主药。金银花、连翘清肺热，是治疗发热、长斑、痈疮脓肿的常用药，被称为“疮家要药”。此外，配夏枯草能清肝明目、散结消肿；海浮石清肺火、通利小便；黄芩、生甘草清肺热、泻心火，能治痈疽疖毒、红肿疼痛。诸味合用，堪称清泻肺胃之火、解毒消肿的良方，但无实火或脾虚腹泻者不宜服用。

如患者脓包较多，可加蒲公英、紫花地丁各15克；常口渴，加麦冬、天花粉各12克；便秘难解者，加生大黄6克。

痤疮与过食辛辣、熬夜等有关，服药期间要保证睡眠，清淡饮食。同时，要用温水洗脸，减少皮肤油腻，勿用手挤压痤疮，也不要用油脂类化妆品和含激素药膏。▲