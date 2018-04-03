淇澳海味“返璞归真”

珠海淇澳岛上有着华南人工种植最大面积的红树林。在淇澳岛，最让人心动的除了红树林中漫步观鸟，还有享受海边美食。

去婆湾码头吃大排档，在享受美食的同时，零距离观海听涛；去村民自办农庄品品农家菜。淇澳岛上大排档、农庄的出品没有精雕细琢的外表，但返璞归真原汁原味。当地农庄除了当日从码头购买野生鱼虾，绝大多数食材都是自己园子里种植、喂养的。

百吃不厌跳跳鱼

淇澳红树林里滩涂绵绵，盛产跳跳鱼。这个季节，正是跳跳鱼最肥美的时候。滩涂里，野生跳跳鱼时不时冒出脑袋、翘起尾巴，每天渔民都会捕捉一些送往农庄食肆。

跳跳鱼最常见的吃法是豆腐滚汤，虽然新鲜的鱼汤味道鲜美，但一些喜欢吃鱼的食客，往往觉得这种吃法不过瘾，鱼肉入嘴即化，还没尝到足够的鱼味就已下肚。除了滚汤，客人最钟情的吃法有豉汁蒸跳跳鱼、煎焗跳跳鱼。将刚捉回来的新鲜跳跳鱼清洗干净，通过简单腌制，加豉汁清蒸，保证野生跳跳鱼的原汁原味。煎焗跳跳鱼多了一份香脆，连肉带刺一起嚼，百吃不厌。

鲜甜美脆沙虾

淇澳位于珠江出海口，咸淡水交汇，最有利于沙虾生长。所有沙虾都是天然野生，具有鲜、甜、美、脆等特点，配以海鲜酱油，味道鲜美，通常做法有白灼、椒盐、盐焗……春耕后沙虾疯狂生长，每天下午，渔船归来，一些农庄食肆的老板便应客人要求去码头购买刚刚捕捞回来的沙虾。

淇澳美食最具特色的是泥煨系列。过去淇澳大桥未修通之前，岛上居民出入交通不便，家家都有土灶，习惯了泥煨。除了远近闻名的泥煨鸡，岛上的居民也做泥煨虾，不过沙虾个小，如果泥煨，只能用锡纸包起来煨。

不肥不腻焖鹅

被封为“珠海第一鹅”的家园焖鹅，采用上等好鹅，加秘制酱料焖制而成，肉质结实，入口浓香，丝毫不觉肥腻。热气腾腾的焖鹅一摆上桌面，散发出阵阵香气，让人胃口大开。这里焖鹅的食材，都是自家园子喂养。未上餐桌前，鹅大摇大摆地走进菜园里啄菜，又跳进门前的池塘戏水。食客随时可以要求农庄主人捉一只现宰焖制。

焖鹅香气扑鼻、色泽诱人、不肥不腻，酱料不抢鹅肉的原味。郭惠园是土生土长的农家妇女，从小跟着父亲学得一手好厨艺，无论是接待亲友还是普通食客，都由她主厨，她秘制的焖鹅在珠海多次美食评比中屡受推崇，从而成为珠海唐家湾一大名食，有“珠海第一鹅”之誉。(记者 陈治家)