“五个不”可及时筛查自闭症

每年的4月2日为“世界自闭症关注日”。昨日上午，作为国内较早开展自闭症诊断和康复训练指导的机构，中山大学附属第三医院儿童发育行为中心为“星儿”们举行义诊和联欢。

国内自闭症诊疗泰斗、中山大学附属第三医院儿童发育行为中心主任邹小兵教授介绍，随着“谱系”概念的提出，越来越多的轻型自闭症（大约50%）被诊断，这些孩子的未来远不像过去认为的那么悲观，相反，他们的未来充满希望。希望家长对孩子有信心，细心耐心地发现、挖掘孩子的闪光点，并有针对性地进行培养。

今年刚满4岁的自闭症儿童乐乐写得一手好书法，邹小兵称赞他为“国学大师”。据邹小兵介绍，乐乐的父母只有初中文化，此前也未对孩子进行有意识的引导，乐乐却从两岁开始便表现出对书法的极大兴趣，一头扎进书法里，写得不亦乐乎。如今，乐乐的父母开始有意识地引导孩子更加规范地练习书法。

邹小兵介绍，自闭症是一种并不少见的儿童发育行为疾病，大约每一百人当中就可能有一个。每当医生给孩子作出“自闭症谱系障碍”的诊断，家长无不悲痛万分。之所以会做出“谱系障碍”的“诊断”，也的确是这些孩子们符合“社交沟通缺陷、行为刻板重复、兴趣狭隘”，并因此在复杂的社会环境下出现适应困难。有一些孩子们也确实比较严重，成年后可能面临在生活自理、工作交往乃至婚姻、就业方面的残障状态。

“莫悲观！别大意！要帮助！”谈及大多数家长听到孩子被诊断为自闭症就觉得“孩子这辈子完了”，邹小兵表示，随着“谱系”概念的提出，越来越多的轻型自闭症（大约50%）被诊断，这些孩子的未来远不像过去认为的那么悲观，相反，他们的未来充满希望。即便是所谓的低功能自闭症，也可能在及时发现和科学干预下，有一个快乐幸福的人生。

邹小兵在多年的临床经验中观察到，虽然自闭症孩子对社交世界不感兴趣，但却对物质世界怀着很大的兴趣。他们也有自己的长处和优势，很多孩子记忆良好，对科学、艺术等有超出寻常的自发的兴趣。

“早期扬长克短、成人以后扬长避短，进行个性教育。”邹小兵表示，希望家长对自闭症孩子有信心，细心耐心地发现、挖掘孩子的闪光点，并有针对性地进行培养。

孩子未通过“五个不”筛查 家长须不断与其互动

邹小兵支招，家长可通过“五个不”早期发现法对孩子进行初步筛查，及早进行干预。“越早干预越好！”邹小兵提醒，家长应从孩子一岁起就开始留心观察其日常行为表现，通过“五个不”早期发现法，即“不（少）看”、“不（少）应”、“不（少）指”、“不（少）说”、“不恰当”，对孩子进行初步判断。

如果发现孩子不怎么看人、理人，也很少指东西，该出现语言时也不怎么会说，与人互动时给人的感觉不怎么恰当，家长就应积极进行干预。有些家长以为“孩子只是说话晚，没什么大问题”。邹小兵提醒，除了孩子的语言情况，希望家长多关注孩子“看”、“指”、“应”等三方面是否存在障碍。

如果孩子没有通过“五个不”的筛查，应该怎么做？邹小兵表示，“五个不”只是筛查方式，并不能代替确诊。发现孩子没有通过“五个不”摸底考，最重要的是立刻对孩子做一件事——绝不让孩子独自玩耍，要不断地与其互动。“在自闭症医生数量极少的当下，边等医生边积极干预是明智的应对策略。”邹小兵希望家长主动接受自闭症相关知识的宣教，了解自闭症。

“五个不”

“不（少）看”“不（少）应”“不（少）指”“不（少）说”“不恰当”（记者王婧、任珊珊 通讯员江澜）