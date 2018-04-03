日落前，给父母打个电话

你是否发现父母白天一切正常，可一到黄昏时分就情绪波动或做出异常举动，比如焦虑、亢奋、分不清方向、一直翻箱倒柜，持续时间可能是几个小时或者更长。其实，这是“日落综合征”作怪。

美国加州大学洛杉矶分校长寿中心塞梅尔研究所老年医学专家琳达·埃尔科利表示，“日落综合征”不是一种疾病，它是老年痴呆症患者在黄昏时分出现的一系列情绪和认知功能改变，患者可能记不清自己是谁，在什么地方，正在干什么。其实，一些健康老人也会出现这类问题，主要是退休后，心理比较脆弱，日落前后容易触景生情，产生悲观情绪所致。

对于这种情况，如果儿女不在老人身边，可每天日落前打个电话，关心一下父母一天的生活，心情如何，有什么需要的，让其感觉到温暖；照顾者可在天黑前打开灯，保证屋内照明充足，不要有噪音或干扰；为老人提供一些轻松有趣的活动，比如一起看看相册，让老人参与并享受；控制老人白天的睡眠时间，最好不要超过两小时；必要时带老人去医院，排查导致“日落综合征”的身体及睡眠问题。▲（张 轩 编译）