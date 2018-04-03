润肤霜是人们天天都要使用的护肤品，但你可曾想到，它竟然会引发火灾？据英国广播公司最近报道，自2010年以来，英国有37起死亡案例与使用含有石蜡的润肤霜有关。2017年9月，一名82岁的英国男子在吸烟时，余烬点燃了他润肤霜中的石蜡残留物，使衣物着火，导致死亡。

英国西约克郡消防局消防员贝尔表示，很多火灾导致的死亡与润肤霜有关，“成千上万的人在使用润肤霜，我们不确定多少人因此死于火灾”。伦敦消防局社区安全管理人黑泽尔顿也表达了担忧：“许多消防部门没有法医调查团队，来正确评估石蜡是如何引发火灾的。”

去年，英国药品与保健品管理局要求所有含石蜡的润肤霜要提示火灾风险，但目前，在38种产品中只有7种做到。专家建议，如果人们经常使用含石蜡的润肤霜，应勤换洗衣服和床上用品，避免织物纤维吸收石蜡残渣，成为火灾催化剂。（记者 赵可佳）