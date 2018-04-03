英国用视频聊天 治产后抑郁

英国卫生部门目前引入远程视频手段，作为向产后抑郁症患者提供心理咨询的新方式。

调查显示，在英国产后14周内的母亲中，每7人就有一人患有产后抑郁症。医学期刊《母婴健康》曾刊登过文章指出，如母亲患上产后抑郁症，对自己和孩子今后的生活会造成很大的负面影响。

英国妇产科学院2017年发布报告显示，英国81%女性在怀孕和产后一段时期内会出现心理问题，但仅19%的人获得帮助，得到专业疏导的仅占7%。

英国政府计划投入3.65亿英镑（1英镑约合8.7元人民币），争取2021年前，让接受专业心理健康辅导的产妇增加3万名。

英国卫生部门的疏导途径包括：在线心理咨询或者借助视频聊天网站来完成。引入远程视频交流，患产后抑郁的妈妈们不用为了接受心理咨询而带着嗷嗷待哺的孩子大包小包地出门，在家里就能快捷地接受心理咨询。

有研究显示，母乳喂养成功的新妈妈最能抵御抑郁情绪。与她们相比，在孕期抵触母乳喂养的母亲患产后抑郁症的风险增加一倍。而对于想要采取母乳喂养却无法实现的母亲们，她们遭受抑郁情绪困扰的几率还要再翻倍。

伦敦大学研究人员发现，唱歌也能帮助产妇们摆脱抑郁状态。研究人员招募134名确诊产后抑郁症的妈妈，把她们分成3组，在10周时间里，第一组带着小宝宝参加唱歌活动；第二组参加创造性游戏课程；第三组接受常规治疗，包括家人帮助、服用抗抑郁药物或参加正念培训。“唱歌组”的妈妈们学唱世界各地的摇篮曲，甚至自创新歌。研究人员发现，无论患者病症轻重，10周后，所有的研究对象病情均有所缓解。与“游戏组”和“常规治疗组”相比，“唱歌组”的妈妈们康复速度最快。实验6周后，后者的抑郁症状平均减少35%。▲（记者 伍铎克）