骨关节炎遗传基因被找到

骨关节炎是最常见的关节炎类疾病，全球每4个成年人中就有1人患病，老年患者居多。目前，西医治疗骨关节炎的药物具有消炎、止痛和消肿的作用，但都无法根治疾病。理疗和瑜伽类轻度运动可以强化连接患病关节的肌肉，辅助减轻症状，但对膝关节炎效果欠佳。一些长期疼痛的患者最终选择了关节置换，不但费用高昂，也面临手术并发症风险。多年以来，科学家们一直在探索有效治疗骨关节炎的新方法。

最近，英国谢菲尔德大学和威康桑格研究所科学家对3万名骨关节炎患者和近30万名健康人士进行了对照研究，结果发现，9种遗传基因与该病有关；其中5种基因表达与正常基因明显不同；此外，对膝关节炎和髋关节炎的比较发现，这两个患病部位88%的遗传因素相同。随后，研究人员尝试对这9种基因与肥胖症和2型糖尿病之间进行关联，数据分析认为，糖尿病和肥胖与骨关节炎存在明显因果关系。

研究首席撰稿人、谢菲尔德大学埃莱夫塞里娅·齐格尼称，为将研究成果转化为更有效的治疗方法，下一步的工作目标是在细胞组织模型中改变骨关节炎病人患处的基因表达。“本次研究是了解骨关节炎遗传因素的重要一步，它为骨关节炎的靶向治疗提供了新途径。”▲ （孙开元）