我们夸奖认路好的人“自带导航”，其实，人人脑中都有个导航。德国近日一项研究发现，老年人的大脑中负责空间导航的关键区域活性不稳定，这或许是老年人容易迷路的原因所在。

空间定位和导航是人类思维中最复杂的功能之一。为指引一个人以目标为导向穿越空间，大脑必须处理海量的信息。为了解大脑导航功能缺失的原因，德国神经退行性疾病研究中心开展了该项新研究。研究人员招募了20名19~30岁的年轻人和21名63~81岁的中老年人，分别令其完成一系列导航任务。两组参试者大脑健康状况良好，性别比例相当。结果表明，青年组完成导航任务情况明显优于中老年组。在随后的大脑活动模式对比分析中，研究人员发现，老年人大脑中的网格细胞（位于嗅觉皮层的神经元细胞，具有空间定位功能）被激活程度很不稳定，大脑回路受到了抑制。

德国神经退行性疾病研究中心高级科学家兼主管托马斯·沃布斯教授指出，新研究成果不仅有助深入探索衰老引起的神经生理学变化，从长远来看，或许会为对抗阿尔茨海默氏症开辟新的途径。▲ （楼琳娜）