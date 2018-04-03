人们常说“牙好，身体就棒”。美国一项新研究证实，口腔健康状况差可能预示着患糖尿病的风险较高。

该研究由美国加利福尼亚州希望之城国际医学中心组织开展。研究人员收集了“2009~2014美国健康与营养调查”中9670名20岁以上成年人的健康数据。在对他们的体重指数（BMI）及葡萄糖耐受情况进行分析的同时，研究人员对比了参与者因蛀牙、龋齿、牙周疾病和牙齿周边组织感染导致的牙齿缺失数据。

结果发现，牙齿缺失数量与葡萄糖耐受不良呈正相关。具体来说，在葡萄糖耐受正常人群中，出现牙齿缺失的人数占45.57%，平均缺牙2.26颗；在葡萄糖耐受不良人群中，牙齿缺失的人数达到67.61%，平均缺牙4.41颗；在患有糖尿病的调查对象中，牙齿缺失人数比例升至82.87%，平均缺牙6.8颗。

众所周知，血糖控制不佳的人患上牙龈疾病和龋齿的风险较大，此次新研究证实反向因果关系成立。研究项目牵头人、希望之城国际医学中心助理教授雷纳·萨摩亚说：“我们发现，在显性糖尿病发生以前，能够观察到患者口腔健康状况不佳。”美国糖尿病协会的专家也指出，牙医能够很好地协助发现患有糖尿病或有患病风险的病人。他们通过检查牙齿缺失情况和牙周问题等方式，可筛查出七成以上的糖尿病病例。▲（李悦康）