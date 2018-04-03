睡一觉起来，男子手瘫痪了 医生：睡觉要避免长时间保持同一姿势

近日，一男子醉酒后枕着自己的胳膊睡觉，醒来后发现自己右手无法动弹，如瘫痪状态一样，随后前往就医，医生诊断为右前臂骨筋膜室综合征。

3月27日，32岁的李先生晚上与好友约着一起喝酒庆祝。喝完酒后，他像往常一样，枕着手臂睡觉，但第二天一觉醒来，发现右手及前臂肿胀厉害，不能动弹，便前往家附近的小诊所打针消炎消肿。一周后，右手及前臂仍然没有反应，在家人陪伴下前往武汉市第三医院就诊，骨二科医生张松诊断后发现，李先生患上了右前臂骨筋膜室综合征。

张松说，李先生醉酒后出现意识模糊，头长时间压在右肘部导致前臂缺血，压力解除后会引起前臂缺血再灌注损伤，前臂的肌肉会水肿，压迫神经血管，到了一定时间就不可逆转。如果当时李先生及时就诊，切开右前臂深筋膜解除局部的压力，就不会压迫神经导致坏死，从而形成“骨筋膜室综合征”。严重时，缺血还可能使整个肢体发生缺血性坏死，面临截肢的风险。

张松提醒：平时睡觉老是用一个姿势，压住身体同一个部位，时间长了也可能出事，因此趴着睡觉、醉酒、昏迷的人很容易“中招”。因此，最好避免长时间保持同一姿势，让身体血液循环流畅。若身体出现麻木肿胀不消，且患处皮肤逐渐变得苍白，就有可能是骨筋膜室综合征的前兆，此时务必就医治疗。（记者莫梓芫 通讯员周莉 陈舒）