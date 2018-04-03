我国人体器官捐献8年间挽救4.6万余人生命

据新华社武汉4月1日电 （记者 冯国栋）记者31日在湖北武汉举行的“全国人体器官捐献缅怀纪念暨宣传普及活动”获悉，2010年3月我国启动公民逝世后器官捐献试点工作至今的8年间，我国公民逝世后捐献的器官累计挽救了4.6万余人生命。

生如夏花之绚烂，逝若秋叶之静美。活动现场，人们向那些生前曾做出大爱选择的逝者们默哀。部分器官移植受者、捐献者家属、器官移植医生和协调员代表上台分享了参与器官捐献工作的感受和体会。

据中国红十字会中国人体器官捐献管理中心副主任侯峰忠介绍，截至今年3月28日，我国已累计完成公民逝世后器官捐献达1.65万例，捐献器官近4.65万个，年捐献和移植数量居亚洲首位、世界第二。

中国红十字会总会和原卫生部2010年3月启动公民逝世后器官捐献试点工作，倡导公民在生命不可挽救时自愿、无偿捐献能用的器官，让生命以另外一种方式延续。

今年“全国人体器官捐献缅怀纪念暨宣传普及活动”由中国人体器官捐献管理中心、中国器官移植发展基金会主办，湖北省红十字会、湖北省卫计委承办。