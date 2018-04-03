安徽广印堂涉嫌严重违法违规生产中药饮片

来自国家食品药品监管部门近日发布的通告显示，安徽广印堂中药股份有限公司涉嫌严重违法违规生产中药饮片。

通告显示，安徽广印堂中药股份有限公司篡改中药饮片的生产日期，将库存时间较长的中药饮片更改为近期生产的批号；编造中药材产地和采收时间，将不同产地采收的中药材标为主产区采收，现场检查发现中药材标示的采收时间晚于标示的入库时间；外购中药饮片进行分包装并改为该企业的标签销售；生产管理混乱，在不符合规定的场所生产或储存中药材、中药饮片；超出许可证范围生产；编造批生产记录、批检验记录和物料台账等文件、数据。同时，该企业还隐瞒使用杀虫剂熏蒸中药材的事实，隐藏转移证据。

针对上述违法违规行为，国家食品药品监管部门已责成安徽省食品药品监管局收回该企业的中药饮片《药品生产质量管理规范认证证书》，依法立案调查，并依法追究该企业法定代表人等直接负责的主管人员及其他直接责任人员的法律责任。涉嫌犯罪的，移送公安机关追究刑事责任。同时，责成安徽省食药监局对亳州市所有中药饮片生产企业进行全面检查。