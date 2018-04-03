北京非公中医机构共建共治

日前，北京中医协会非公中医医疗机构第一届工作委员会在京成立，这标志着北京地区非公中医医疗机构走上了共建共治的发展道路。

据了解，北京地区现有各级医疗卫生机构1100余家，其中各级非公中医医院168家，包括三级5家、二级19家、一级144家及中医门诊部、诊所等。非公医疗机构的数量在医疗机构总量中占比较高，但实际医疗服务量有限、定位不清、服务水平亟待提高且缺乏规范化的行业管理等。此次北京中医协会成立非公中医医疗机构工作委员会，旨在加强非公中医医疗机构内涵建设和诚信建设，树立并提升非公中医医疗机构的整体医疗服务能力和行业公信力，实现行业规范与自律，促进非公中医医疗机构健康持续发展。

该工作委员会成立的同时启动了非公中医医疗机构自律、自信、自治行动计划。从加强行业自律自觉、提升行业自治水平、树立行业自信品牌等方面落实20项重点工作。拟通过两年时间整体提升非公中医医疗机构的品牌形象。（记者崔芳 通讯员李学燕）