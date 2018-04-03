中国生物医药“独角兽”加速崛起

据新华社上海4月1日电 （记者何欣荣）谈到蓬勃发展的新经济，人们多半会想到以BATJ为代表的互联网企业。相比互联网给人们带来的便利和快乐，生物医药“独角兽”（成立10年以内、估值超过10亿美元、获得过私募投资且尚未上市的企业）的快速崛起，给百姓健康带来新的选项。近期陆续发布的股票市场上市新规，也给生物医药“独角兽”注入强劲成长能量。

3月底，国内最大医药研发外包企业药明康德A股IPO申请成功过会。根据招股说明书，药明康德计划公开发行不超过1.04亿股，募集资金约57亿元。

证监会公布的最新意见也提出，同意“互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业”的创新企业，开展“境内发行股票或存托凭证试点”。

“一系列利好信号的释放，验证了专业机构的判断——2018年是生物医药行业的大年。”在近期举行的张江生命科学沙龙上，国家级生物医药产业基地——上海“张江药谷”负责人楼琦说。

楼琦表示，去年全年，张江生物医药工业产值同比增长30％。今年初，“张江药谷”对园区内发展潜力较好、估值在5亿元人民币以上的企业进行了梳理。结果令人兴奋：包括复宏汉霖等“独角兽”和准“独角兽”企业达60家。

在参与沙龙的专家看来，生物医药“独角兽”的崛起，既得益于“健康中国”战略的推动，也得益于制度环境的完善。

上海药品审评核查中心副主任张华说，生物医药是“高投入、高回报”行业，更是受“政府高度监管”的行业。近年来，我国在上海等地率先试点药品上市许可人制度和医疗器械注册人制度，创新型药企只需“轻装上阵”搞研发，而将制造环节委托给有资质的企业代工，从而大大加快创新产品上市步伐。

从张江的情况看，我国的生物医药“独角兽”已全面覆盖肿瘤免疫治疗、细胞／基因治疗、创新医疗器械、下一代基因测序等前瞻性领域。

这其中，有的已进入“爆发”前夜。和黄医药资深副总裁王清梅说，该公司研发的抗癌新药呋喹替尼已向国家药监部门提交新药上市申请，预计最快今年七八月份就能上市。海通证券的报告认为，仅在结直肠癌市场，呋喹替尼销售额有望突破10亿元。

有的凭借“高性价比”产品，向外资产品发起挑战。近期，湖北、广东、上海的多家医院，开始采用“心系列”国产心脏起搏器，治疗心动过缓病人。国家“千人计划”特聘专家、创领心律医疗首席执行官王励说，之前我国心脏起搏器几乎完全依赖进口。国产起搏器价格便宜20％—30％，可以覆盖更多国内患者。

正是看到生物医药的巨大前景，近年来我国已形成上海张江、北京中关村、武汉东湖等多个专业生物医药产业园区，多家创新型药企登陆纳斯达克和港股。兴业证券报告认为，随着“独角兽”企业陆续上市，投资者的关注点将从企业当下业绩，转变为在研药物未来的临床价值和销售潜力。“借助资本市场，我国将涌现一批有国际影响力的创新药企业”。