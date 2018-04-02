童年玩伴对你健康影响持续到成年

最近发表在《心理科学》杂志上的一项研究发现。在童年时交到的友谊，对人们成年后的健康有益处。

研究作者为德克萨斯理工大学的Jenny M. Cundiff和宾夕法尼亚州匹兹堡大学的Karen A. Matthews，她们表示，童年花越多的时间陪伴好朋友，长大后越有可能有健康的体重和血压。

友谊增进健康和幸福，这是事实。

成年后，有更多朋友的人，患心脏病和高血压的风险降低。但是儿时朋友的好处会持续到成年吗?

研究人员分析了来自267名成年人大型纵向研究的数据，检测了他们6至16岁之间社交生活。该研究还考察了童年和成年期内人格特质，如内向和外向，以及身体健康和社会经济状况。

研究人员发现，那些曾经和朋友一起度过很多时光的成年人，在32岁时的血压水平和体重指数(BMI)较低。

考虑到潜在的混杂因素后，这一联系在16年期间依然强劲而明显。

Cundiff说：“尽管这不是一个实验，而是一项针对种族多样化样本的对照纵向研究。它提供了一个强有力的线索，即早期的社会融合对我们的健康是有益的。”

（吴茜茜编译）